Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nếm trải “gậy ông đập lưng ông” sau khi bị quân đội Iraq dùng máy bay không người lái thả lựu đạn gắn với quả cầu lông rồi tấn công chính tổ chức khủng bố này.

Trước đây, IS đã sử dụng loại "bom" này để tấn công các vị trí của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu và cả dân thường ở Iraq. IS cũng trưng dụng thiết bị không người lái cỡ nhỏ để thả vật liệu phát nổ nhắm vào lực lượng an ninh Iraq kể từ khi chiến dịch giành lại Mosul được khởi động vào tháng 10-2016.

UAV chở theo lựu đạn cầu lông.

Iraq đã nhanh chóng học hỏi được phương pháp đơn giản mà hiệu quả này. Đại diện lực lượng quân đội Iraq cho biết lực lượng này đã trang bị máy bay không người lái điều khiển từ xa cùng lựu đạn 40mm để cho IS “một bài học”.

Những thiết bị bay không người lái này đều được tăng thêm pin dự phòng để kéo dài thời gian bay. Hiện nay các UAV của quân đội Iraq có thể di chuyển trong phạm vi 8km thay vì 5km như trước đây.

Những quả lựu đạn được gắn vào phần lông vũ của quả cầu lông.

Các quan chức Iraq xác nhận rằng phần lông vũ của quả cầu lông sẽ giúp lựu đạn giữ thăng bằng khi tiếp đất, đảm bảo độ tấn công chính xác hơn.

Với chiến thuật mới vô cùng hiệu quả, lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên khủng bố IS.

Minh Ng