Các đơn vị bán quân sự ủng hộ Chính phủ Iraq đã đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi một thành cổ 2000 năm tuổi ở Mosul.

Hôm qua (26/04), các đơn vị bán quân sự ủng hộ chính phủ Iraq đã đánh bật lực lượng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành cổ Ha-tra, ở phía Tây Mosul. Đây là thành cổ nằm trong danh sách của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), đã bị IS kiểm soát và tàn phá trong 2 năm qua.

Nguồn tin quân đội Iraq cho biết những thiệt hại tại thành cổ này vẫn chưa được thống kê cụ thể. Tuy nhiên, IS năm 2015 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh chúng đang tàn phá các di tích tại Ha-tra. Chiến dịch giải phóng Ha-tra do lực lượng Hashed al-Shaabi- tổ chức bán quân sự chủ yếu của các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi'ite tiến hành. Đây là lực lượng được quân đội Irắc đào tạo. Các tình nguyện viên sau khi được huấn luyện đã thành lập các lực lượng này vào năm 2014, để chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nằm cách thành phố Mosul hơn 100 km về phía Tây Nam, Hatra được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc 3 trước Công nguyên và trở thành một trung tâm tín ngưỡng và thương mại trong khu vực. Thành phố hơn 2 nghìn năm tuổi này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1987./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin