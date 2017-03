Lực lượng chính phủ Iraq đã phải tạm ngừng chiến dịch tái chiếm Tây Mosul từ tay phiến quân khủng bố IS vào ngày 25/3 do lo ngại tăng cao thương vong cho dân thường.

Lo ngại dân thường thương vong tăng cao, lực lượng Iraq buộc phải ngừng chiến dịch tái chiếm Tây Mosul. (Ảnh AFP)

Quyết định tạm ngừng chiến dịch tái chiếm Tây Mosul được đưa ra khi Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về báo cáo cho thấy cuộc tấn công hôm 17/3 đã khiến hàng chục người dân tại quận al-Jadidah ở Mosul do IS chiếm giữ bị thiệt mạng hoặc bị thương. Lực lượng Iraq hoặc lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu được cho là đã tiến hành cuộc không kích đẫm máu này.

"Chúng tôi choáng vàng trước sự thương vong khủng khiếp này", Lise Grande, điều phối viên nhân đạo tại Iraq, cho biết trong một tuyên bố.

Cư dân và các quan chức quốc phòng cho biết, nhiều người dân đã bị chôn vùi dưới các tòa nhà đổ sập sau các cuộc không kích chống lại lực lượng nổi dậy IS.

Nguyên nhân chính xác khiến các tòa nhà đổ sập hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, một nghị sĩ Iraq và hai người dân cho rằng, các cuộc không kích có thể làm phát nổ một xe tải chất đầy thuốc nổ của IS, phá hủy các tòa nhà tại khu vực đông dân cư.

Hiện liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang điều tra thông tin về số lượng thương vong của dân thường sau khi người phụ trách quốc phòng dân sự Iraq, Thiếu tướng Mohammed Al-Jawari tiết lộ với báo giới hôm 23/3 rằng, các đội cứu hộ đã tìm thấy 40 thi thể từ các tòa nhà bị sập.

Cuộc tấn công được Mỹ hậu thuẫn nhằm đẩy lùi IS khỏi Mosul, hiện đã bước sang tháng thứ 6, đã tái chiếm toàn bộ phía Đông Mosul và khoảng một nửa diện tích khu vực phía Tây thành phố này.

Thu An (Theo Reuters)