Truyền hình nhà nước Iran đưa tin ngày 26/3, Bộ Ngoại giao Iran công bố áp đặt trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ vì ủng hộ Israel cũng như "các hành động khủng bố" của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. Ảnh: TTXVN

Theo tuyên bố, các công ty Mỹ nói trên đã cộng tác trực tiếp hoặc gián tiếp với Israel "phạm các tội các ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, hậu thuẫn các hành động khủng bố hoặc góp phần mở rộng các khu định cư bất hợp pháp ở các vùng lãnh thổ Palestine".

Hãng thông tấn IRNA đưa tin lệnh trừng phạt chủ yếu nhằm vào các công ty Mỹ cung cấp vũ khí và thiết bị cho Israel với mục đích "chống người Palestine". Lệnh trừng phạt cấm mọi giao dịch với các doanh nghiệp này, đồng thời phong tỏa mọi tài sản của các doanh nghiệp này trong quyền tài phán của Iran và không cấp thị thực cho các lãnh đạo doanh nghiệp. Đáng kể trong các công ty bị Iran áp đặt trừng phạt có United Technologies, ITT Corporation, Magnum Research INC, Military Armament Corporation và Bushmaster Firearms International.

Quyết định trên, chủ yếu mang tính tượng trưng vì những công ty này không làm ăn với Iran, được đưa ra 2 ngày sau khi Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt một số cá nhân và công ty nước ngoài bị cáo buộc cộng tác với chương trình vũ khí của Iran. Ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington đã áp đặt trừng phạt 30 công ty nước ngoài hoặc cá nhân vì chuyển giao công nghệ nhạy cảm cho Iran phục vụ chương trình tên lửa của Tehran hoặc vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với Iran, Triều Tiên và Syria. Hồi tháng trước Washington cũng áp lệnh trừng phạt mới với các cá nhân và thực thể hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như với lực lượng Vệ binh Cách mạng của nước này.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Iran tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của tòa án tại Luxembourg về việc tiếp tục phong tỏa 1,6 tỷ USD tài sản của nước này. Mỹ đang đòi số tiền này để bồi thường cho các gia đình nạn nhân của vụ khủng bố 11/9/2001.

Ngân hàng Iran cũng cho biết sẽ tiến hành các bước nhằm hạn chế các giao dịch bằng đồng USD, hiện chủ yếu liên quan đến hoạt động mua bán dầu mỏ.

Tuần trước, một tòa án tại Luxembourg đã từ chối yêu cầu của Tehran lấy lại 1,6 tỷ USD đang bị phong tỏa tại nước này do một loạt biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các luật sư Mỹ đang đòi số tiền này để bồi thường cho gia đình các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9/2001 do một thẩm phán New York đã ra phán quyết rằng Iran có một phần trách nhiệm vì cho phép các thành viên của mạng lưới al-Qaeda đi qua lãnh thổ nước này. Tehran đã bác bỏ cáo buộc này và yêu cầu trả lại khoản tiền.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua. Ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân với giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) - một di sản đối ngoại nổi bật của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama. Ông Trump thậm chí đe dọa rút Washington khỏi thỏa thuận này. Gần đây, việc Iran có tên trong số các nước có người Hồi giáo chiếm đa số bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo sắc lệnh của Tổng thống Trump cũng khiến Tehran phẫn nộ.

TTXVN/ Tin Tức