Dự kiến, phiên bản iPhone kỷ niệm 10 năm ra mắt của Apple – iPhone 8 sẽ được trang bị hàng loạt các tính năng cao cấp.

Chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng: mặc dù chưa ra mắt nhưng iPhone 8 thực sự đã làm rung chuyển mọi thứ, từ người tiêu dùng phổ thông tới các chuyên gia công nghệ với nhiều tin đồn mang tính đột phá. Dưới đây là 8 tính năng được kỳ vọng tích hợp trên “siêu phẩm” này theo tổng hợp của trang công nghệ Phone Arena.

1. Thiết kế mới

Ảnh concept iPhone 8.

So với iPhone 7s và 7s Plus, chiếc iPhone 8 sẽ có ngoại hình hoàn toàn khác biệt với màn hình edge- to- edge, giống như Galaxy S8 của Samsung, phím Home được lược bỏ và hàng loạt cảm biến sẽ được tích hợp ngay trên màn hình. Điều này không chỉ làm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm khi sử dụng iPhone mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho xu hướng thiết kế điện thoại thông minh trong tương lai.

2. Máy quét vân tay tích hợp trên màn hình

Trên thực tế, giới chuyên gia vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn liệu tính năng này có được tích hợp trên iPhone 8 hay không. Vẫn có khả năng Apple đưa công nghệ này ra mặt sau của máy.

Thiết kế màn hình có viền benzel siêu nhỏ sẽ là xu hướng mới trong năm nay.

Galaxy S8 và S8 + cùng nhiều mẫu smartphone Android khác đưa máy quét dấu vân tay ra mặt sau đã khiến người dùng quá nhàm chán. Do đó, nếu “siêu phẩm” của Apple có khả năng tích hợp máy quét dấu vân tay trên màn hình thì hãng sẽ có được sự đón nhận tích cực hơn.

3. Camera sau kép và chế độ chụp chân dung

Iphone 8 sẽ được tích hợp camera sau kép dọc.

Vào năm ngoái, iPhone 7 Plus của “Nhà Táo” đã có camera kép và năm nay, iPhone 8 sẽ là chiếc iPhone tiếp theo nâng cấp tính năng này. Hiện tại, các nhà phân tích chưa thể dự đoán được các tính năng trong camera sau nhưng có thể khẳng định, chế độ Chân dung chắc chắn sẽ có trên iPhone 8. Nhiều tin đồn còn cho rằng Apple có thể sử dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến này kết hợp cùng thực tế tăng cường AR (Augmented Reality).

4. Chip A11 mới nhất

Chip A11 là phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Với mỗi dòng iPhone mới, “Táo Khuyết” đều tung ra một phiên bản hệ điều hành mới. Chip A10 hiện tại trong iPhone 7 và iPhone 7 Plus đã có hiệu suất cực nhanh và ấn tượng. Với iPhone 8 cũng như iPhone 7s và 7s Plus, người dùng hy vọng sẽ thấy được sự “kỳ diệu” từ chip A11 mới. Thêm nữa, nền tảng iOS của Apple sẽ được cải thiện nhiều hơn, cả về chức năng và trải nghiệm thị giác.

5. Sạc không dây

Tính năng sạc không dây sẽ được tích hợp cho iPhone 8.

Không ít tin đồn khẳng định rằng Apple đang làm việc trên công nghệ sạc không dây cho iPhone 8. Đây là công nghệ mà các tín đồ của hãng mong đợi từ lâu vì các “đối thủ” khác đã đưa sạc không dây vào thiết bị từ nhiều năm nay.

6. Thiết kế pin mới

Thế hệ iPhone kế nhiệm sẽ được tích hợp pin chữ L do LG sản xuất.

Mới đây, LG Chemical – nhà sản xuất pin của LG được đồn đoán trở thành nhà cung cấp pin độc quyền hình chữ L cho iPhone 9 của năm 2018. Nhiều khả năng, iPhone 8 cũng được trang bị công nghệ này. Được biết, công nghệ trên không chỉ giúp tăng khoảng 30% dung lượng mà còn giúp tiết kiệm diện tích.

7. Màn hình True Tone

Màn hình True Tone trên iPad Pro sẽ được đưa vào iPhone.

Màn hình True Tone thực chất đang hiện diện trên dòng máy tính bảng iPad Pro. Loại màn hình này giúp các thiết bị tự động điều chỉnh màu sắc theo từng điều kiện môi trường. Bằng cách này, các thuộc tính màu sắc của màn hình sẽ luôn hiển thị tự nhiên và chính xác.

8. Các tính năng khác

Dự kiến, giá bán của iPhone 8 sẽ khá cao.

Ngoài thiết kế toàn màn hình, pin mới, bộ sạc không dây,… Apple vẫn có thể tích hợp thêm cho sản phẩm của mình các công nghệ tân tiến khác mà người dùng và giới công nghệ chưa hề biết tới. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tới tận tháng 9 mới có thể biết được thông tin chính xác về iPhone 8.