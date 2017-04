Nhiều công nghệ mới được dự đoán sẽ xuất hiện trên iPhone 8. Ngoài ra, theo báo cáo mới nhất, giá bán thiết bị vẫn ở mức cạnh tranh so với bộ đôi Galaxy mới của Samsung.

Theo BGR, nhiều tin đồn từng xuất hiện trước đây cho rằng iPhone 8 sẽ có mức giá bán ít nhất 1.000 USD, nguyên nhân do sản phẩm này sẽ được trang bị màn hình OLED, cùng nhiều thiết kế đột phá.

Tuy nhiên, hôm 4/4, bản báo cáo của chuyên gia phân tích Steven Milunovich từ UBS cho hay giá bán iPhone 8 sẽ không chạm đến 4 con số. iPhone mới sẽ tốn chi phí sản xuất nhiều hơn, nhưng Apple vẫn giữ nó ở mức giá cạnh tranh.

Chuyên gia phân tích Milunovich ước tính chi phí sản xuất của iPhone 8 sẽ cao hơn iPhone 7 Plus khoảng 70-90 USD, đồng thời giá bán của iPhone 8 sẽ rơi vào khoảng từ 850-900 USD. Milunovich nhận định 870 USD là mức giá khởi điểm hợp lý cho phiên bản iPhone 8 dung lượng 64GB.

Giá bán iPhone 8 nhiều khả năng không vượt qua con số 1.000 USD. Ảnh: BGR.

Báo cáo từ UBS viết: “Mức giá 870 USD có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận trên từng chiếc iPhone 8, nhưng sẽ giúp Apple tăng khả năng cạnh tranh. Galaxy S8 mới ra mắt có giá từ 720 USD, trong khi Galaxy S8 Plus có giá 850 USD. Đối với người dùng Apple, mức giá 870 USD là hoàn toàn chấp nhận được, đặc biệt nếu như đó là một sản phẩm thực sự sáng tạo".

Apple hiếm khi đưa ra giá bán sản phẩm ở mức cao hơn quá nhiều so với đối thủ. Bên cạnh đó, màn hình iPhone OLED chi có kích thước 5,2 inch, thấp hơn nhiều so với bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus có màn hình lần lượt 5,8 và 6,2 inch.

Mặt khác, dự kiến iPhone 8 sẽ có một số tính năng mà bộ đôi Galaxy mới của Samsung chưa được trang bị, bao gồm camera 3D và cảm biến dấu vân tay tích hợp vào màn hình. Điều này có thể khiến Apple tăng mức giá bán, nhưng vẫn chưa đến mức 1.000 USD cho mỗi thiết bị bán ra.

Đại Việt