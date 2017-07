Theo lý giải ở góc độ kinh tế, các yếu tố như công nghệ mới, thương hiệu, nguồn cung ít ỏi và tâm lý chờ đợi của người dùng là lý do Apple có thể bán iPhone với giá 1.400 USD.

Theo WSJ, vào tháng 9 năm nay, Apple sẽ công bố không chỉ hai mẫu iPhone mới mà còn có bản kỷ niệm 10 năm sang trọng. Các nhà phân tích chỉ ra thiết bị sẽ bao gồm các tính năng cao cấp như màn hình OLED, camera 3D và cảm biến võng mạc. Mức giá bán được dự đoán cho sản phẩm là 1.000 đến 1.400 USD tùy thuộc vào phiên bản.

Vào tháng 9 năm nay, các nhà phân tích dự đoán sẽ có tới 3 phiên bản iPhone. Ảnh: WSJ

Tất nhiên, mức giá cao này đã tạo sự phản đối từ một số fan của Apple. Với 1.400 USD, iPhone mới có giá gấp đôi iPhone 7 và cao hơn nhiều so với Samsung Galaxy S8.

Tuy nhiên, việc tung ra chiếc iPhone đắt tiền có ý nghĩa lớn đối với kế hoạch kinh tế của Apple. Hơn nữa, nó cũng cho thấy sự thống trị liên tục của Apple đối với làng điện thoại di động. Dưới đây là các lý do khiến iPhone giá đắt đỏ không phải là điều điên rồ.

Đẩy mạnh nhãn hiệu

Phiên bản giá cao của iPhone có ý nghĩa như một cú hích cho toàn bộ thương hiệu. Điều này phù hợp với cách tiếp cận chậm và chắc chắn của Apple để bổ sung các tính năng mới, tinh chế lại các bộ phận.

Kết quả cuối cùng là mang đến cho khách hàng một thiết bị hiệu suất cao đi kèm với hệ sinh thái phát triển tốt, đầy đủ các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba.

"iPhone tiếp theo có tiềm năng làm nổi bật nhãn hiệu và ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng về tất cả các thiết bị trong dòng sản phẩm", Janell Townsend, giáo sư tại Đại học Oakland ở Rochester Hills, Michigan bày tỏ.

Công nghệ mới

Tiến sĩ Townsend nói: "Một lý do quan trọng khiến các công ty có sản phẩm đỉnh là họ cung cấp các công nghệ mới cho khách hàng", tiến sĩ Townsend nói.

Mặc dù nhiều tính năng của iPhone đã xuất hiện trên các điện thoại thông minh cao cấp khác, đặc biệt là Galaxy S8 nhưng Apple cũng đang chuẩn bị cho hàng loạt công nghệ khác, ví dụ như bộ cảm biến 3 chiều hiện đại.

Nguồn cung hạn chế

Các sản phẩm cao cấp không thể sản xuất được với số lượng mà Apple yêu cầu. Trong dịp lễ năm ngoái, Apple đã bán 9 chiếc iPhone mỗi giây và đối mặt với sự thiếu hụt về cung đối với iPhone 7 Plus. Giải pháp của Apple chỉ đơn giản là tăng giá cao hơn nữa.

Apple đã bán 9 iPhone trong vòng một giây. Ảnh: WSJ

Nếu iPhone của Apple hướng tới một phân khúc mới, mọi người sẵn sàng trả hơn 1.000 USD cho thiết bị, Apple có thể tính phí bất cứ điều gì để cân bằng cung và cầu thay vì lo lắng về việc tăng giá sẽ ảnh hưởng đến thị phần.

Và thậm chí nếu giá niêm yết của iPhone là 1.000 USD, Apple có thể khiến mọi người phải trả nhiều tiền hơn (như thường lệ) bằng cách cung cấp nhiều mẫu có bộ nhớ khác nhau và tính thêm từ 100 đến 200 USD.

Sự chờ đợi của người dùng

Lý do chính thức iPhone đắt tiền có ý nghĩa làm tăng sự ham muốn của người dùng và càng có nhiều người mơ ước sở hữu thiết bị. Điều này cũng nằm trong thuyết Theory of the Leisure Class của nhà kinh tế học và xã hội học Thorstein Veblen, người đã chỉ ra những sản phẩm trái ngược với logic, bán được tốt hơn khi giá của họ tăng lên.

Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho Apple ở Trung Quốc. Gần đây, công ty đã bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm doanh số bán hàng nhưng người tiêu dùng Trung Quốc lại có lịch sử bị thu hút bởi hàng hóa xa xỉ.

Tất nhiên, nếu Apple phát hành iPhone mới ở mức giá cao như vậy, trải nghiệm của người dùng sẽ không được tốt so với các thiết bị như Galaxy S8 của Samsung, sở hữu nhiều tính năng tiên tiến với giá chỉ 750 USD.

Nhưng nếu các nhà phân tích đúng, vào cuối năm nay, Apple có thể báo cáo doanh thu kỉ lục trong lĩnh vực quan trọng nhất của hãng.

Gia Minh