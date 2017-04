Thống kê cho thấy có hơn 70 triệu chiếc iPhone tuổi đời trên 2 năm đang được sử dụng tại Mỹ - đây là những khách hàng tiềm năng để nâng cấp lên iPhone 8.

Báo cáo từ comScore mới đây cho biết người dùng tại Mỹ đang có tỷ lệ sở hữu các loại iPhone khác nhau cao hơn bao giờ hết. Hiện có tới 85,8 triệu người sở hữu iPhone tại quốc gia này. Trong đó, chỉ có khoảng 12,6 triệu chiếc là iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Còn lại là 73,2 triệu chiếc iPhone có tuổi đời từ 2 năm trở lên. Sự phân hóa về lượng người dùng các loại iPhone chưa bao giờ rõ ràng như thế tại Mỹ.

Tỷ lệ người dùng iPhone tại Mỹ qua các giai đoạn.

Các chuyên gia cho rằng các mẫu iPhone 6s/6s Plus rồi bộ đôi mới ra mắt cuối năm ngoái là iPhone 7/7 Plus đều chưa thuyết phục được lượng lớn người dùng thay đổi. Nâng cấp về phần cứng, camera nhưng kiểu dáng không khác biệt là một trong những lý do chính. Người dùng vì vậy chờ đợi một sản phẩm đột phá như kiểu iPhone 8.

Theo BGR, người dùng iPhone có thói quen nâng cấp sản phẩm sau mỗi 2 năm sử dụng. Lượng người nằm trong diện này hiện lại khá cao, trên 70 triệu. Nếu chỉ tính riêng iPhone 6/6s và dòng 6/6s Plus thì con số này cũng đã lên tới gần 50 triệu chiếc.

Apple trước đây có bản nâng cấp lớn chỉ sau 2 vòng đời của iPhone. Nhưng lần gần nhất hãng thực hiện điều này đã là từ iPhone 6. Mẫu iPhone 8 được chờ đợi với nhiều tính năng đột phá so với các sản phẩm kế nhiệm như màn hình OLED, pin dung lượng cao, có thể sạc không dây và kiểu dáng viền mỏng hơn.

Bên cạnh iPhone 8, Apple sẽ ra mắt thêm iPhone 7s và 7s Plus ở phân khúc giá thấp hơn.

Theo VnExpress