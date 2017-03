Dù không phải là thế hệ mới, phiên bản màu đỏ cũng gây ra cơn sốt nhẹ ở thị trường Việt Nam khi các cửa hàng đua nhau chạy chương trình đặt hàng trước cho sản phẩm.

Bắt đầu từ trưa nay (24-3), iPhone 7 và 7 Plus sẽ xuất hiện tại các cửa hàng của Apple và nhận đặt hàng trên website chính thức của hãng. Nhưng ở Việt Nam, nhiều cửa hàng trong nước đã nhận đặt hàng từ trước đó vài ngày và công bố giá bán.

Rầm rộ nhất là các hệ thống lớn. Dù phải tới nửa cuối tháng 4, màu đỏ mới lên kệ chính hãng nhưng chương trình đặt mua đã bắt đầu từ ngày 22/3. Giá niêm yết của các mẫu iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ lần lượt 21,69 và 25,19 triệu đồng, tương đương với giá của các màu sắc khác đã có trên thị trường. Theo cập nhật trên website Thế giới di động, sau ba ngày đã có hơn 200 đơn đặt hàng phiên bản màu đỏ và 40% trong đó đã đặt cọc tiền.

Hệ thống nhỏ hơn và các cửa hàng chuyên kinh doanh iPhone, điện thoại "xách tay" cũng tỏ ra hào hứng với phiên bản màu mới của 7 và 7 Plus, đua nhau tung ra chương trình đặt mua trước. So với máy chính hãng, những nơi này dự kiến sẽ có iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ sớm hơn nhờ nguồn hàng được nhập về từ Singapore, Hong Kong hoặc Mỹ, những thị trường sẽ bắt đầu bán từ trưa 24/3 chứ không phải nửa cuối tháng 4 như Việt Nam.

Tuy nhiên, để có được máy sớm, người dùng chấp nhận phải bỏ ra số tiền cao hơn từ 4 đến 5 triệu đồng so với phiên bản thường. Ví dụ, iPhone 7 màu đỏ bản 128GB đang được một số cửa hàng ở Hà Nội chào hàng ở mức 21,5 đến 22 triệu đồng, trong khi giá bán của iPhone 7 128GB xách tay giờ chỉ khoảng 17 triệu đồng. iPhone 7 Plus 128GB màu đỏ còn lên tới 27 triệu đồng, cũng cao hơn giá của các màu thường khoảng 4 triệu đồng.

Việc giá bán bị đội lên phụ thuộc vào độ "hot" của sản phẩm và thị trường Việt Nam khó quyết định được điều này trong những ngày đầu. Theo ông Đặng Quốc Tuấn, giám đốc hệ thống iShop (Hà Nội), ở Singapore và Hong Kong giờ rất khó đặt hàng. Vì thế, lượng hàng về Việt Nam trong ngày đầu rất ít. Phải tới tuần sau hoặc thậm chí cuối tháng ba, lượng hàng về Việt Nam mới nhiều và lúc đó giá mới có thể giảm được.

Cũng theo ông Tuấn, dù chỉ là màu mới nhưng sản phẩm của Apple vẫn được khách hàng quan tâm đặc biệt, vì thế nhiều cửa hàng phải nhận đặt hàng trước. Mỗi cửa hàng nhỏ hiện giờ cũng có vài chục đơn đặt mua. Do giá cao nên hầu hết người đặt hàng đều chọn iPhone 7 Plus thay vì iPhone 7, tỷ lệ là 90/10. Trong đó, phần lớn chọn phiên bản dung lượng 128GB thay vì 256GB.

Theo vne