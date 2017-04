Khi chủ nhân còn đang say ngủ, chiếc iPhone 7 Plus đã bốc khói và cháy suốt 3 phút như đuốc. Rất may không có ai bị thương.

Nằm ngủ với chiếc điện thoại đặt cạnh bên chưa bao giờ là ý kiến hay. Nó hoàn toàn có thể bốc cháy và gây ra vết thương nghiêm trọng. Một người tên Chen, sống tại Trung Quốc, mua iPhone 7 từ tháng 3. Cô cho biết mình đang ngủ tại nhà ở Nam Kinh với iPhone sạc trên gối ngay bên cạnh. Khoảng 2 giờ sáng, Chen thức dậy vì nghe tiếng gì đó như tiếng gẫy và nhìn ngay sang chiếc điện thoại. iPhone bốc khói khiến Chen phải ném nó xuống đất để giảm rủi ro bị thương từ lửa và nhận thấy thiết bị bắt đầu cháy trong 3 phút. Dù không có ai bị thương, thiết bị hoàn toàn bị phá hỏng và bức ảnh chụp sau đó cho thấy phần thân máy nơi chứa pin bị chảy ra. Cô đã mang chiếc iPhone bị hỏng đến cửa hàng đã bán máy cho mình, một cuộc điều tra diễn ra nhưng cho đến khi có kết luận cuối cùng, cô mới được hoàn tiền. Không rõ Apple đã biết gì về sự cố hay chưa nhưng thường trong các tai nạn liên quan đến iPhone, sự liên quan của Apple và kết quả điều tra đều khá ít ỏi. Mặt khác, Chen quả quyết sẽ không bao giờ mua iPhone nữa trừ khi Apple có thể bảo đảm chúng không bị cháy. Du Lam (Theo Softpedia)