Một đại lý lớn tại Việt Nam đang cho bán iPhone 6 chính hãng giá 11,99 triệu đồng, trong khi iPhone 6 Plus nếu mua online chỉ có giá 11,49 triệu đồng.

Điều khó tin đang xuất hiện tại thị trường Việt Nam khi giá iPhone 6 Plus chính hãng có xu hướng rẻ hơn so với iPhone 6. Một nhà bán lẻ trong nước đang cho bán iPhone 6 Plus chính hãng giá 11,99 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu mua online, giá bán của máy giảm xuống thành 11,49 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu iPhone 6 hiện có giá bán 11,99 triệu đồng. Tính ra, người dùng có thể tiết kiệm 500.000 đồng nếu mua iPhone 6 Plus so với iPhone 6.

Giá bán iPhone 6 Plus đang thấp hơn cả iPhone 6. Ảnh chụp màn hình.

Đây là chuyện khá hy hữu trên thị trường bởi từ thời điểm cuối 2014 (khi máy lên kệ), giá bán của iPhone 6 Plus luôn cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với iPhone 6.

Theo thông tin từ các đại lý trong nước, iPhone 6 16 GB có dấu hiệu khan hàng từ cuối năm ngoái. Một số nơi hiện không có sản phẩm để bán.

Bản thân đại lý lớn nhất Việt Nam cũng chỉ mới nhập được một đợt hàng cách đây vài hôm. Trong khi đó, nguồn hàng iPhone 6 Plus 16 GB vẫn ổn định.

Một số giả thiết được đưa ra là do iPhone 6 16 GB (chính hãng) mới trở lại thị trường nên giá bán của máy chưa được điều chỉnh hợp lý. Một khả năng khác là iPhone 6 16 GB có thể sẽ bị khai tử trên thị trường nên nhà bán lẻ thả nổi giá bán của máy, không điều chỉnh.

Giả thiết này càng tỏ ra hợp lý khi mới đây các nguồn tin trong nước cho hay iPhone 6 32 GB chính hãng sẽ về nước vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 với giá bán 9,99 triệu đồng.

iPhone 6 32 GB sắp về nước.

iPhone 6 32 GB là sản phẩm mới được Apple phát hành cho các thị trường đang phát triển. Nó không xuất hiện trên trang bán lẻ của Apple. Trước đó khi ra mắt iPhone 6, 6 Plus (2014), hãng chỉ cho phát hành các bản 16, 64 và 128 GB.

So với iPhone 6, 6 Plus sở hữu một số điểm nâng cấp như màn hình lớn (5,5 so với 4,7 inch), độ phân giải cao hơn, pin thời lượng tốt hơn và camera sau hỗ trợ chống rung quang học. Tuy nhiên, khá nhiều người ưa thích bản iPhone 6 hơn bởi kích thước màn hình vừa tay, sử dụng thuận tiện hơn.

Tại các thị trường phát triển, iPhone 6 và 6 Plus đã bị khai tử sau khi Apple ra mắt iPhone 7, biến iPhone SE thành model rẻ nhất của hãng. Mặc dù vậy, người dùng vẫn có thể tìm mua những model này với giá khoảng 390-490 USD.

Thành Duy