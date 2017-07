Hôm nay (31.7), sau đúng 1 năm lẩn trốn ở nước ngoài, bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đối tượng bị truy nã gắt gao ở phạm vi quốc tế - đã đến Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an để đầu thú.

Cùng Dân Việt nhìn lại quá trình từ khi bắt đầu xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng và 1 năm ẩn náu ở nước ngoài để trốn tránh pháp luật cho đến khi ra đầu thú cơ quan chức năng của bị can Trịnh Xuân Thanh qua Infographic dưới đây.