Ngày 13/3, đội đặc nhiệm chống khủng bố của cảnh sát quốc gia Indonesia vừa bắt giữ 2 đối tượng tình nghi chế tạo bom và tiếp tay cho một vụ khủng bố.

Cảnh sát Indonesia gác tại Bandung, Tấy Java ngày 27/2. Ảnh:THX/TTXVN

Theo ông Amar, 2 nghi can này là Abu Abdullah và Soleh alias Zalzalat, bị bắt hồi tuần trước do tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhằm vào một trụ sở chính quyền ở thủ phủ Bandung, tỉnh Tây Java, miền Đông Indonesia, hồi cuối tháng 2. Cơ quan an ninh cáo buộc hai đối tượng trên đã hỗ trợ vật lực cho vụ tấn công này, trong đó Soleh đã chế tạo và cung cấp bom. Ngoài trụ sở chính quyền, các tay súng còn tấn công trụ sở cảnh sát tỉnh và các đồn cảnh sát.

Trước đó, ngày 27/2, đội đặc nhiệm chống khủng bố của Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã tiêu diệt một đối tượng sau khi tên này kích hoạt quả bom gần trụ sở chính quyền ở thành phố Bandung.

TTXVN/Tin Tức