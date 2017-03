Người hâm mộ loạt phim bom tấn ăn khách "Indiana Jones" sẽ tiếp tục được theo dõi tập thứ 5 vào năm 2019.

‘Indiana Jones 5’ sẽ ra mắt khi nào? Ảnh: Youtube

Tập thứ 5 trong loạt phim bom tấn ăn khách Indiana Jones, do nam tài tử Mỹ Harrison Ford đóng chính sẽ được phát hành vào ngày 19/7/2019, 11 năm sau khi tập phim thứ 4 “Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull” (Indiana Jones & Vương quốc sọ người) ra mắt khán giả.

Tập phim thứ 5 còn đánh dấu lần đầu tiên phim do Disney sản xuất sau khi Lucasfilm, công ty sở hữu quyền làm phim, được bán cho Disney hồi năm 2012. Như vậy, đạo diễn Spielberg tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn của tập phim này. Trong khi cặp vợ chồng Frank Marshall và Kathleen Kennedy sẽ đảm nhiệm vai trò sản xuất, còn John Williams sáng tác nhạc nền phim.

Alan Horn, Chủ tịch Disney, tuyên bố: “Indiana Jones là một trong những người hùng vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh và chúng tôi sẽ đưa ông trở lại màn bạc vào năm 2019. Thật hiếm có sự kết hợp nào giữa đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên được hoàn hảo như loạt phim Indiana Jones.

Chúng tôi vô cùng phấn khích khi tiếp tục được xúc tiến cuộc phiêu lưu mới với Harrison và đạo diễn Steven Spielberg”. Đạo diễn Spielberg còn cho biết, George Lucas - người viết kịch bản loạt phim phiêu lưu Indiana Jones, sẽ là nhà sản xuất điều hành.

Tập phim đầu tiên “Raiders of the Lost Ark” được phát hành hồi năm 1981, tiếp đó là các tập phim “Indiana Jones and the Temple of Doom” (1984), “Indiana Jones and the Last Crusade” (1989) và “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008). Sau 45 năm, 4 tập phim trước đã “bỏ két” được gần 2 tỷ USD trên toàn cầu và chinh phục được đông đảo người hâm mộ.

>>> Top 10 phim ăn khách: Sự kết hợp ám ảnh của nạn phân biệt chủng tộc và phim kinh dị