Pha lập công trên chấm phạt đền của Ibrahimovic giúp Man Utd có trận hòa 1-1 với Everton vào tối ngày 4/4.

Tình huống đá phạt đền thành công của Ibrahimovic diễn ra đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng: Ibrahimovic (phạt đền 90'+4) - Jagielka (22').

Đây là trận hòa thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh của Man Utd khi được chơi trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên họ đáng lẽ phải nhận thất bại nếu không có tình huống dùng tay chơi bóng của Ashley Williams vào cuối trận. Trung vệ bên phía Everton nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi cố tình dùng tay cản cú sút của Luke Shaw.

Trên chấm phạt đền, Ibrahimovic đã đánh lừa thủ môn Joel Robles để gỡ hòa cho Man Utd ở phút bù giờ thứ tư. Đây là bàn thắng thứ 16 của chân sút Thụy Điển tại Ngoại hạng Anh và thứ 26 trên mọi đấu trường cho Man Utd mùa này. Pha lập công càng ý nghĩa hơn khi Ibrahimovic mới trở lại sau án treo giò ba trận và giúp Man Utd thoát thua trên sân nhà.

Trước khi trận đấu kết thúc một cách kịch tính, Everton đã duy trì lợi thế dẫn bàn từ phút 22. Trung vệ Phil Jagielka có pha dứt điểm ngẫu hứng khi quay lưng lại khung thành và bị Marcos Rojo áp sát phía sau. Cú móc bóng của tuyển thủ Anh đi qua hai chân De Gea vào lưới.

Kết quả hòa trước Everton giúp Man Utd có trận bất bại thứ 20 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh nhưng đây đã là lần thứ 12 mà đoàn quân của Mourinho phải chia điểm mùa này. Trong đó có tới chín trận hòa ngay tại sân nhà Old Trafford. Man Utd tiếp tục duy trì thành tích đội hòa nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh.

Sự trở lại của các trụ cột như Herrera sau án treo giò không mang tới đột biến cho Man Utd. Ảnh: Reuters.

Hai trận hòa liên tiếp đã khiến Man Utd gặp bất lợi lớn trong cuộc đua tới top 4. Đội bóng này đang có 54 điểm và kém vị trí thứ tư của Man City tới ba điểm. Man Utd đã không thể tận dụng cơ hội khi Man City phải gặp hai đối thủ lớn là Arsenal ở vòng trước và Chelsea ở giữa tuần này. Thậm chí thầy trò Mourinho còn có thể phải quay lại vị trí thứ sáu quen thuộc nếu Arsenal đánh bại West Ham vào tối 5/4.

Trước trận đấu với Everton, Mourinho đã ngầm ám chỉ khả năng buông Ngoại hạng Anh để tập trung sức lực cho đấu trường Europa League. Nguy cơ này đã hiển hiện khi màn trình diễn trước Everton cho thấy một sự bế tắc của Man Utd tại sân chơi Ngoại hạng Anh. Trong chín trận còn lại, Man Utd sẽ phải gặp nhiều đối thủ lớn là Chelsea, Man City, Arsenal và Tottenham.

Sự trở lại của Ibrahimovic và Herrera sau án treo giò mang tới hy vọng cho Man Utd. Đặc biệt là màn tái xuất của tiền đạo Thụy Điển có thể cải thiện khả năng ghi bàn, điều mà Man Utd không làm được ở trận hòa gần nhất West Brom. Tuy nhiên đây tiếp tục là màn trình diễn thiếu thuyết phục của các chân sút Man Utd.

Jagielka chia vui với Lukaku sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuters.

Đội chủ sân Old Trafford bị chỉ trích rất nhiều ở mùa giải năm ngoái khi chơi bế tắc dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal và dường như đang trở lại bộ mặt này. Man Utd tung ra tới 18 pha dứt điểm về phía khung thành Everton nhưng chỉ có ba lần bóng đi trúng khung thành. Thành tích của Mourinho thậm chí còn kém hơn Van Gaal so với cùng kỳ năm ngoái. Sau 29 trận tại Ngoại hạng Anh, Man Utd của Van Gaal xếp thứ tư và có 56 điểm, hơn hai điểm so với hiện tại.

Man Utd không có một chiến thuật rõ ràng để triển khai bóng và tìm cách đột phá qua hàng thủ Everton. Trong khi đó Mourinho cũng tỏ ra lúng túng ở việc sắp xếp đội hình khi lần lượt đưa những tiền vệ là Herrera và Young xuống đá hậu vệ biên. Trên băng ghế dự bị của Man Utd còn hai hậu vệ đích thực là Luke Shaw và Matteo Darmian không được sử dụng. Chỉ tới khi Young bị chấn thương, tạo điều kiện cho Luke Shaw vào sân và từ cú sút của hậu vệ này Man Utd mới được hưởng phạt đền.

Hàng công tậm tịt và vận may cũng không đứng về phía Man Utd. Pogba vào sân trong hiệp hai và cầu thủ đắt giá nhất thế giới để lại dấu ấn với cú đánh đầu trúng xà ngang. Trước đó bóng cũng một lần tìm tới khung gỗ Everton khi Herrera đá bồi sau cú sút phạt của Daley Blind. Thống kê chỉ ra Man Utd là đội bị khung gỗ ngăn bàn thắng nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này với 17 lần. Trong đó riêng Pogba đã có sáu lần, chỉ kém Kevin de Bruyne của Man City với tám lần.

Cuối tuần này, Man Utd sẽ làm khách trên sân đội cuối bảng Sunderland và đây là cơ hội để Quỷ đỏ giải cơn khát chiến thắng.

Theo VNE