Lấy nhau được 10 năm, anh Nguyễn Đình Học (37 tuổi, ở Thái Bình) dù đã đầu tư khá nhiều tiền bạc để chạy chữa căn bệnh hiếm muộn của mình, nhưng vẫn chưa thành công.

Trước khi đi kiểm tra chất lượng tinh trùng, anh Học đã sử dụng nhiều bài thuốc đông y, thậm chí đầu tư rất nhiều tiền để mua những loại “sơn hào, hải vị” bồi bổ chất lượng “tinh binh”, nhưng đều không đạt kết quả như mong muốn.

Sau nhiều năm chạy chữa không hiệu quả, hai vợ chồng anh Học quyết định tạm dừng mọi phương pháp để tâm lý thoải mái. 3 năm sau, hai vợ chồng quyết định điều trị theo phương pháp tây y tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) và được các bác sĩ tư vấn nên thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Khi quyết định lựa chọn phương pháp này, điều bất ngờ lại tiếp tục xảy ra với hai vợ chồng. Theo đó, khi đang chuẩn bị tiến hành thụ tinh bằng phương pháp ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương noãn), bác sĩ đã không bắt được tinh trùng của anh Học vào kim tiêm.

Lý do được các bác sĩ đưa ra là đầu tinh trùng của anh Học quá to, không thể hút được vào kim tiên để tiến hành thụ tinh.

Kiểm tra chất lượng tinh trùng qua ống kính hiển vi.

TS Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cho biết đây là trường hợp khá đặc biệt và hiếm gặp. Bệnh nhân tuy có tinh trùng, nhưng khi lấy ra để làm thụ tinh trong ống nghiệm thì các bác sĩ mới phát hiện phần đầu tinh trùng của bệnh nhân quá to (gấp 3-4 lần bình thường). Chính vì phần đầu tinh trùng “khủng” như vậy nên không thể hút được vào kim tiêm để thực hiện thụ tinh.

Lý giải về trường hợp này, TS Hà cho rằng đầu tinh trùng quá to tới mức khác thường như vậy là do những bất thường hình thái tinh trùng, có thể là tinh trùng đã bị đa bội thể. Bệnh nhân sẽ được dừng thụ tinh trong ống nghiệm, trứng của người vợ sẽ được bảo quản bằng cách đông trứng. Sau một thời gian theo dõi nếu chất lượng tinh trùng cải thiện theo chiều hướng tích cực thì sẽ tiến hành rã đông trứng và làm thụ tinh.

Trong trường hợp chất lượng tinh trùng không cải thiện được, bệnh nhân nên cân nhắc phương án xin tinh trùng hiến (trong ngân hàng tinh trùng) để tiến hành thụ tinh.

Hình ảnh tinh trùng được phóng đại dưới ống kính hiển vi.

Ngoài ca bất thường về đầu tinh trùng như bệnh nhân Học, TS Hà cho biết, đa số các trường hợp bất thường tinh trùng xảy ra ở phần đuôi, ví dụ như đuôi ngắn, gãy hoặc 2 đuôi. Thậm chí, có những trường hợp TS Hà đã gặp tinh trùng có tới 4-5 đuôi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất thường tinh trùng như bất thường trong quá trình sinh tinh, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.

Thông thường, khi có những dị dạng nặng về tinh trùng, bệnh nhân sẽ được bác sĩ tư vấn khuyên đi xét nghiệm gen AZF (gen ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh), xét nghiệm bộ nhiễm sắc thể xem có những bất thường hay không, xét nghiệm đứt gãy nhiễm sắc thể của tinh trùng.

“Trong số các ca vô sinh thì 50% do vợ, 50% còn lại do các ông chồng. Thậm chí, có nhiều ông chồng nhìn thì “hoành tráng” to khỏe nhưng tinh trùng lại rất dặt dẹo do rượu bia, thuốc lá tàn phá”, TS cho hay.

Lê Phương