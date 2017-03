"Đức Chinh cần có một chế độ khác khi tập trung U-20 quốc gia chuẩn bị World Cup. Tôi sẽ nói điều này với ban huấn luyện U-20", HLV Huỳnh Đức cho biết.

Phát biểu sau trận SHB Đà Nẵng thắng Long An 2-1 trên sân Long An ở vòng 10 V-League chiều nay, HLV Huỳnh Đức lo lắng cậu học trò Hà Đức Chinh đang có dấu hiệu quá tải. Nếu không biết cách thì nhiều khả năng tay săn bàn của U-20 chuẩn bị dự World Cup này có thể “lạc” điểm rơi do quá tải tại các giải quốc nội.

Đức Chinh (thứ hai từ trái sang) có dấu hiệu quá tải. Ảnh: PHẠM HUY

Nói về trường hợp cậu học trò trẻ Hà Đức Chinh trước khi lên tuyển U-20, HLV Huỳnh Đức nói: “Tôi sẽ nói chuyện và làm việc với ban huấn luyện tuyển U-20 quốc gia về trường hợp của Đức Chinh, em đang có dấu hiệu quá tải. Mọi người thấy đấy dấu hiệu Hà Đức Chinh đang mỏi mệt thấy rõ qua trận đấu chiều nay.

Đầu mùa đến giờ Hà Đức Chinh đá đủ 11 trận (V- League và Cúp Quốc gia) nên em ấy mất sức rất nhiều. Tôi cũng được biết thời gian tới đây U-20 tập trung và đẩy thể lực lên tại Nha Trang, nếu Đức Chinh tham gia, em sẽ đuối và quá tải nặng. Và nhất định điểm rơi phong độ của Đức Chinh sẽ hỏng tại World Cup U-20”.

HLV Huỳnh Đức cho rằng, Chinh cần nghỉ ngơi để có điểm rơi phong độ đúng vào dịp World Cup. Ảnh: PHẠM HUY

Khi Mero vẫn còn chấn thương, tay săn bàn Eydison (Brazil) của SHB Đà Nẵng chưa…son và bỏ lỡ cơ hội nhiều thì Đức Chinh đang là một cứu cánh cho SHB Đà Nẵng, tuyển thủ U-20 quốc gia này cày ải đủ các trận V- League và Cúp Quốc gia khiến HLV Huỳnh Đức ngại bị quá tải.

Chiều nay trong trận SHB Đà Nẵng thắng Long An 2-1 Hà Đức Chinh chơi vẫn rất xông xáo, lỳ đòn, tranh chấp rất quyết liệt với hậu vệ đối phương. Ở cuối trận, trong một pha lao xuống tranh chấp với các hậu vệ Long An, Đức Chinh đã bị đau và nằm sân.

Những ngày qua, có thông tin Hà Đức Chinh được miễn trong chuyến tập huấn tại Đức của U-20 Việt Nam, nhưng vẫn phải tập trung đợt đầu khi U-20 Việt Nam hội quân tại Nha Trang.

Điều mà HLV Huỳnh Đức lo lắng là những ngày tập trung tại Nha Trang Chinh phải cùng các đồng đội U-20 tập nặng các bài thể lực tại Nha Trang. Điều này là không ổn cho tiền đạo này.

Theo quan điểm của HLV Lê Huỳnh Đức thì Đức Chinh cần nghỉ ngơi để hồi phục nhằm có phong độ cao và điểm rơi đúng khi World Cup U-20 diễn ra.