"Chúng tôi sẽ đề nghị chủ nhân tài khoản facebook đăng thông tin thất thiệt, cũng như các cơ quan truyền thông đã đưa tin, hình ảnh từ nguồn facebook mà không kiểm chứng thông tin từ phía gia đình, phải đính chính xin lỗi, vì làm ảnh hưởng đến danh dự của Huyền My và gia đình" - bà Lan Phương - mẹ Á hậu Huyền My khẳng định.

Á hậu Huyền My. Ảnh: NVCC

Những giờ qua, mạng xã hội “dậy sóng” bởi thông tin chia sẻ từ một tài khoản facebook với nội dung trách cứ, lên án Á hậu Huyền My đã nhắn tin "thả thính" cho bạn trai của cô.

Người này còn dùng những lời phê phán Huyền My nặng nề, cũng như tố rằng, sau khi bạn trai cô mua đấu giá chiếc váy Huyền My mặc trong show thời trang của NTK Hoàng Hải, Huyền My đã nhắn tin qua lại với bạn trai cô, dù biết anh này đã có bạn gái.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội khiến hình ảnh của Huyền My bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhân vật áo xanh cầm hoa mua chiếc váy của Huyền My để tặng cho mẹ mặc đám cưới chị gái trị giá 6.500USD. Sau sự việc, bạn gái nhân vật này "tố" Huyền My đã tán tỉnh bạn trai của cô. Ảnh: Chí Linh

Trước thông tin này, Mẹ á hậu Huyền My – bà Lan Phương - cho biết, gia đình vô cùng sửng sốt về điều này. Bà khẳng định những lời tố là quy chụp thiếu căn cứ, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Huyền My. Phía gia đình hiện đã liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng để có biện pháp bảo vệ con gái.

"Khi biết được thông tin trên, tôi cảm thấy tổn thương thay cho con gái mình và tức giận cô gái đã tung tin. Tôi chính là người trực tiếp cùng Huyền My đến buổi diễn, cùng về và theo sát con gái trong suốt đêm diễn của NTK Hoàng Hải. Tôi khẳng định trong đêm diễn đó, Huyền My tập trung hoàn toàn cho công việc, càng không có thời gian để trò chuyện hay gặp gỡ bất kỳ ai không có liên quan khác".

Bà Lan Phương cũng cho biết, sáng 17.5, gia đình đã có đơn gửi các cơ quan chức năng, nhờ vào cuộc, để bảo vệ danh dự của con gái mình.

"Chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan truyền thông, đã đưa tin hình ảnh từ nguồn facebook mà không kiểm chứng thông tin từ phía gia đình, phải đính chính xin lỗi, vì làm ảnh hưởng đến danh dự của con gái tôi và gia đình" - mẹ Á hậu Huyền My khẳng định.

Huyền My cho biết muốn dành thời gian để tập luyện chuẩn bị tham gia Miss Grand International 2017, không muốn lún sâu vào lời đồn mà cô cho rằng thiếu căn cứ. Ảnh: NVCC

Về phía Huyền My, do đang tập trung cho cuộc thi Miss Grand International 2017 nên không muốn bị cuốn sâu vào những ồn ào này. Huyền My cũng cho biết, sau buổi đấu giá từ thiện trong show diễn của NTK Hoàng Hải, nhân vật mua chiếc váy cô mặc có nhắn tin và người đẹp đã trả lời lại với nội dung cảm ơn, chứ không hề có việc tán tỉnh người này như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

"My hy vọng mọi người có cái nhìn đa chiều và đúng đắn nhất về sự việc. Nếu không đúng thì phải cải chính thông tin. Hiện phía Huyền My đã nhờ luật sư vào cuộc, tư vấn, sau đó sẽ có phản hồi rõ ràng và đầy đủ nhất" – Huyền My cho biết.

Trong khi đó, bà Phạm Kim Dung, Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng lên tiếng về scandal của Á hậu Huyền My. Bà cho biết, tính tình Huyền My vui vẻ, thân thiện nên trong cách trả lời tin nhắn cũng vô tư, vui vẻ nên có thể gây hiểu nhầm.

Bích Hà