Á hậu Huyền My cho biết gia đình cô đã liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng để giải quyết tin đồn "nhắn tin tán tỉnh thiếu gia đã có người yêu" mà một trang mạng đăng tải.

Mới đây, một trang tin đăng tải dòng trạng trái trên tài khoản cá nhân của một người có tên T.H, cáo buộc Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My nhắn tin "tán tỉnh" một thiếu gia sinh năm 1997 sống tại Hà Nội dù biết người này đã có người yêu (chính là T.H).

T.H đăng hình chụp lại tin nhắn của Huyền My và khẳng định người đẹp sinh năm 1995 đã chủ động nhắn tin tình cảm cho bạn trai cô. Ngoài ra, cô gái này kể rằng bạn trai cô chính là người đã mua chiếc váy Huyền My mặc với giá 6.500 USD (khoảng 146 triệu) trong show diễn của NTK Hoàng Hải vào tối 13/5 tại Hà Nội.

T.H nhấn mạnh cô không còn coi Huyền My là bạn bè dù trước đó rất thân thiết với á hậu.

T.H khẳng định chàng thiếu gia sinh năm 1997 (mặc vest xanh) đã mua chiếc váy do Huyền My mặc.

"Bài báo" thiếu cơ sở, dựa vào nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng nhưng đã thu hút nhiều bình luận trái chiều, đặc biệt là những lời chỉ trích nhắm vào Huyền My.

Mới đây, phía Huyền My đã có phản ứng chính thức. Bà Lan Phương, mẹ của Á hậu Huyền My, cho biết: "Tôi vô cùng sửng sốt khi con tôi bị gán vào vụ việc này. Tôi chính là người trực tiếp cùng Huyền My đến buổi diễn, cùng về và theo sát con gái trong suốt đêm diễn".

"Tôi khẳng định trong đêm diễn đó, Huyền My tập trung hoàn toàn cho công việc, càng không có thời gian để trò chuyện hay gặp gỡ bất kỳ ai không liên quan. Khi biết được thông tin trên, tôi cảm thấy tổn thương thay cho con gái mình và tức giận cô gái đã tung tin", bà Lan Phương nhấn mạnh.

Bà Lan Phương chia sẻ thêm: "Ngay sau khi sự việc diễn ra, tôi có nói chuyện thẳng thắn với con gái và khẳng định không có chuyện Huyền My liên lạc trước với người mua đấu giá chiếc váy. Lúc đó, Huyền My còn hỏi tôi không biết người đã đấu giá chiếc váy mình mặc là ai, tôi trả lời rằng cũng chỉ biết tên của người đó là Sơn và là một khách mời của NTK Hoàng Hải".

"Sau đó, Huyền My mới nhớ ra người bạn này vì trước đó cả hai đã lâu không liên lạc sau lần Sơn chủ động trước. Hiện tại, Huyền My còn lưu lại tất cả nội dung tin nhắn và sẽ sớm công khai đến mọi người, sau khi My đã suy nghĩ cặn kẽ về việc có làm tổn thương hay ảnh hưởng đến ai hay không?", bà quả quyết.

Ngoài ra, trước những lời tố cáo và quy chụp con gái mình, bà Lan Phương thông báo đã liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Luật sư riêng của gia đình Huyền My sẽ sớm có phản hồi rõ ràng và đầy đủ.

Theo NTK Hoàng Hải, Huyền My và chàng trai này không thân thiết và đến cuối giờ người đẹp mới biết thông tin đấu giá từ thiện.

Hiện tại, Huyền My đang tập trung thời gian và tâm sức để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2017.

