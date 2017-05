Phía gia đình Á hậu sửng sốt trước nghi vấn và đang nhờ luật sư, cơ quan chức năng can thiệp để bảo vệ danh dự cho con gái.

Nghi vấn Á hậu Huyền My tán tỉnh người yêu của bạn thân gây xôn xao dư luận ngày 16/5. Trước những lời tố cáo của một cô gái tên T.H, phía Huyền My im lặng mặc cho những lời chỉ trích, soi mói ngày một tăng.

Mới đây, phía gia đình Huyền My chính thức lên tiếng về vụ việc. Mẹ á hậu - cô Lan Phương cho biết gia đình vô cùng sửng sốt khi hay tin con gái bị gán vào vụ việc. Cô cho rằng đây là những lời tố cáo và quy chụp thiếu căn cứ, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Huyền My. Phía gia đình cô đã liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng để có biện pháp bảo vệ con gái.

Vị đại gia trẻ tuổi (áo vest xanh) là người bỏ ra 6.500 USD để mua chiếc váy của Huyền My tại buổi đấu giá ngày 13/5.

Trước thông tin cho rằng vị đại gia trẻ tuổi (liên quan đến sự việc) - người đứng ra mua chiếc váy của Huyền My trong đêm diễn của NTK Hoàng Hải (13/5) có quen biết với Huyền My, mẹ á hậu cho biết: "Tôi là người trực tiếp cùng Huyền My đến buổi diễn, cùng về và theo sát con gái trong suốt đêm diễn. Tôi khẳng định trong đêm diễn đó, Huyền My tập trung hoàn toàn cho công việc, càng không có thời gian để trò chuyện hay gặp gỡ bất kỳ ai không có liên quan khác. Khi biết được thông tin trên, tôi cảm thấy tổn thương thay cho con gái mình và tức giận cô gái đã tung tin".

NTK Hoàng Hải cũng lên tiếng bảo vệ Huyền My khi cho biết người tham gia đấu giá và giành chiến thắng chỉ là khách mời. Huyền My không hề hay biết đến vị khách này, mãi đến cuối đêm diễn cô mới biết danh tính của người mua váy.

Phía Huyền My quyết định lên tiếng để bảo vệ danh dự.

Hiện Huyền My đang tập trung cho cuộc thi Miss Grand International 2017 nên không muốn bị cuốn sâu vào những ồn ào. "Chắc chắn chỉ trong nay mai, tôi cùng gia đình và luật sư riêng sẽ có phản hồi rõ ràng và đầy đủ nhất", Á hậu cho hay.

Trước đó, một cô gái tên T.H lên tiếng "tố" Huyền My đang cố tình "thả thính" với người yêu mình. Người này cho biết từng là chị em khá thân thiết với Á hậu. Cô đăng tải những dòng tin nhắn nói chuyện vui vẻ giữa hai bên trước khi hé lộ đoạn tin nhắn được cho của Huyền My đang "tán tỉnh" bạn trai mình. Sự việc lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội khiến hình ảnh của Huyền My bị ảnh hưởng.

Về phía T.H, sau khi khóa status ban đầu cô lại cho mở lại nó chiều 16/5 vì bức xúc cho rằng Huyền My chơi trò "tiểu nhân".