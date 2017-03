Sau thời gian dài chuẩn bị, Á hậu Huyền My cho biết cô chính thức sang Myanmar thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay.

Được biết, bộ phim có tên “Bridge over cloud” (tạm dịch: Cây cầu trên mây) được sản xuất bởi Media 7 - một trong bhững công ty truyền thông hàng đầu của Myanmar.

Theo lịch trình, Huyền My sẽ bay sang thành phố Yangon, Myanmar vào đầu tuần này. Sau đó, cô tiếp tục bay sớm đến vùng núi cao Kalaw để quay trong vòng 5 ngày trước khi về Yangon quay nốt phần còn lại. Trong phim, cô sẽ đóng cặp cùng diễn viên nam chính Nay Toe, là một diễn viên nổi tiếng đã từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Kịch bản thoại của Huyền My sẽ nói trực tiếp bằng tiếng Anh kèm phụ đề tiếng Myanmar. Vì thế, Á hậu Việt Nam 2014 dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản cũng như trau dồi ngoại ngữ để thể hiện vai diễn một cách tốt nhất.

Năm 2015, Huyền My từng nhận lời tham dự một bộ phim điện ảnh hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar mang tên "The lover with beautiful heart". Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Vì thế, nhà sản xuất quyết định thay đổi kịch bản khác phù hợp hơn để kịp gửi lời mời và hợp tác Huyền My như dự kiến ban đầu.

Đây không phải lần đầu tiên Huyền My sang Myanmar diễn xuất. Cách đây vài tuần, cô cũng có chuyến công tác ở Myanmar và quay quảng cáo. Sở hữu vóc dáng nổi bật, gương mặt xinh đẹp, Huyền My hiện là người đẹp nhận được đông đảo tình cảm yêu mến tại đất nước bạn. Á hậu Việt Nam cũng gây ấn tượng bởi phong cách chuyên nghiệp, hết mình vì công việc.

Cũng trong dịp đặc biệt này, Huyền My vừa thực hiện bộ ảnh thời trang với phong cách mới để gửi đến công chúng trước khi lên đường sang Myanmar. Trong bộ ảnh, Huyền My lựa chọn loạt thiết kế đơn giản nhưng đậm chất thời trang. Đặc biệt, các thiết kế này còn tôn lên lợi thế vóc dáng đồng hồ cát hay làn da mịn màng của người đẹp sinh năm 1995.

Bộ ảnh được chụp trong các bối cảnh hoàn toàn khác nhau, từ khung cửa sổ đến ngoại cảnh. Tuy vậy, khả năng tạo dáng chuyên nghiệp, kết hợp cùng cách kỹ thuật ánh sáng giúp Huyền My xuất hiện đầy ấn tượng, cuốn hút trong các khung hình. Người đẹp cũng tập trung diễn xuất thông qua ánh mắt và khuôn miệng nhằm hoàn thiện ngoại hình gợi cảm.

Á hậu Huyền My vô cùng quyến rũ trong loạt ảnh mới

Hà Thu