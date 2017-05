Á hậu Việt Nam 2014 khoe nhan sắc mê hoặc khi mở màn trình diễn thời trang.

Huyền My mở màn show diễn thời trang hoành tráng tại Hà Nội

Tối qua, Á hậu Huyền My đảm nhận vai trò là gương mặt mở màn của show diễn hoành tráng "Từ Hà Nội đến Paris". Hiện tại Huyền My đang là gương mặt rất được chú ý sau khi được cấp phép tham dự Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10 tới.

Có thể nói sau 3 năm đăng quang, nhan sắc của nàng á hậu sinh năm 1995 ngày càng trưởng thành và quyến rũ. Xuất hiện trong hậu trường, Huyền My diện bộ trang phục mà cô sẽ trình diễn với vai trò "first face" trên sàn catwalk. Bộ váy với chất liệu xuyên thấu giúp cô khoe trọn lợi thế hình thể. So với thời mới đăng quang á hậu, Huyền My ngày càng quyến rũ hơn.

Vẻ đẹp của cô được đánh giá là hiện đại và phù hợp với đấu trường quốc tế

Cách tạo dáng trước ống kính của Huyền My cũng tiến bộ hơn rất nhiều

Huyền My thu hút ánh nhìn theo từng bước đi trên sân khấu

Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn, bộ váy dạ hội mà Á hậu Huyền My mặc còn được mang ra đấu giá và thu về 6.500 USD giành để làm từ thiện. Để chuẩn bị cho lần catwalk này, Huyền My đã đến từ rất sớm để trang điểm. Trong hậu trường, cô đã có những khoảnh khắc "phiêu" vô cùng bí ẩn và quyến rũ. Cô có dịp gặp gỡ Hoa hậu Pháp 2014 Flora Coquerel - người đẹp đảm nhận vai trò vedette của show diễn bên cạnh Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Huyền My phải nhờ tới chuyên gia trang điểm Kenny Thái - người đồng hành nhan sắc cùng cô trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 - để có được nhan sắc hoàn hảo trên sàn diễn

Với diện mạo hoàn hảo và quyến rũ của mình, Á hậu Huyền My đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở màn show diễn

Trước đó, trên thảm đỏ, Huyền My cũng xuất hiện vô cùng gợi cảm với chiếc váy ngắn, cúp ngực:

Huyền My nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi đại diện nước nhà thi sắc đẹp quốc tế

Bên cạnh Huyền My, các người đẹp Việt khác cùng Hoa hậu Pháp cũng đều thể hiện xuất sắc trên sàn diễn với những bước đi uyển chuyển trong trang phục gợi cảm:

Hoa hậu Pháp kết màn với bộ đầm đuôi cá ôm sát, uyển chuyển

Đỗ Mỹ Linh kết màn thành công cùng Hoa hậu Pháp

Người đẹp Biển của Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đào Thị Hà

Người mẫu Mâu Thủy

Nàng thơ xứ Huế - Ngọc Trân trên sàn diễn