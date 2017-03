Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế xác nhận Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My đã được chọn đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc này.

Huyền My có nhiều lợi thế khi thi trên sân nhà

Thông tin vừa được đăng tải trên Fanpage của Miss Grand International 2017 vào trưa 28.3. Huyền My năm nay 22 tuổi, cao 1,76m, nặng 57kg. Không chỉ là một người mẫu, Huyền My còn tham gia diễn xuất với một dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar.

Năm nay, Miss Grand International 2017 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Hiện cuộc thi đang nằm trong Big5 - bảng xếp hạng 5 cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới dù có tuổi đời còn rất trẻ (tổ chức lần đầu tiên tại Thái Lan vào năm 2013). Theo đại diện đơn vị đăng cai, Miss Grand International 2017 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 25.10, quy tụ 80 - 90 đại diện nhan sắc các quốc gia trên toàn thế giới tranh tài.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My

Theo Ban tổ chức, Miss Grand International góp thêm tiếng nói nhằm “chấm dứt chiến tranh và xung đột”, đồng thời hướng đến việc giới thiệu bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức tại nhiều địa điểm gồm TP.HCM, Quảng Bình và Kiên Giang. Riêng tại tỉnh Quảng Bình, động Thiên Đường đang được dự kiến sẽ là nơi diễn ra phần thi Trang phục dân tộc. Trong khi đó, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được lựa chọn là điểm thi phần Trang phục áo tắm, vòng sơ khảo và chung kết.

Năm ngoái, thí sinh đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International là Nguyễn Thị Loan. Cô lọt Top 20 thí sinh xuất sắc nhất cùng giải Top 3 Trang phục dân tộc đẹp nhất. Nguyễn Thị Loan đi thi sau khi Á khôi Áo dài Yến Nhi trượt visa đến Mỹ. Do đó, nhiều người thắc mắc vì sao Yến Nhi không phải là đề cử của năm nay.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, đơn vị giữ bản quyền đề cử thí sinh dự thi Miss Grand International, cho biết: "Ngay từ cuối năm 2016 thì Elite Việt Nam đã có một số buổi họp để đưa ra chiến lược phát triển cho Nhi cũng như với các người mẫu độc quyền trực thuộc Elite. Yến Nhi bày tỏ ý muốn theo đuổi hình ảnh một diễn viên hành động. Nhi hiện nay cũng đang theo học lớp diễn xuất, lớp cascadeur bên cạnh công việc người mẫu của mình. Trong khi đó, khi làm việc với Á hậu Huyền My thì chúng tôi nhận thấy hình ảnh của Huyền My ngày càng tốt. Sau bệ phóng Á hậu Việt Nam, Huyền My rất biết phát triển hình ảnh, làm người mẫu, MC, diễn viên. Bên cạnh đó, hình thể của My với các số đo rất phù hợp với tiêu chí của Miss Grand, cũng như khả năng tiếng Anh tốt, phù hợp với cuộc thi đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng diễn thuyết tốt".

Với kế hoạch đào tạo cho Huyền My, bà Nga nói thêm: "Hiện nay Elite và Huyền My đang phối hợp với nhau rất chặt chẽ trong việc lên kế hoạch tập luyện các kỹ năng thể hình, biểu diễn, cách tỏa sáng và hiệu ứng truyền thông tốt nhất. Khán giả Việt Nam và quốc tế có thể thấy hình ảnh của Huyền My thật sự xuất sắc trong cuộc thi Miss Grand International 2017".

Mai Ngọc

Ảnh: NSCC