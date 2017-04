Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My chính thức được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép tham dự cuộc thi Miss Grand International 2017 diễn ra tại Việt Nam.

Tháng 3 vừa qua, trên trang fanpage chính thức của Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã đăng tải hình ảnh của Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My với tư cách đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay, tổ chức trên chính sân nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó, Cục Nghệ thuật Biễu diễn lên tiếng khẳng định chưa cấp phép cho Huyền My tham gia đấu trường sắc đẹp này.

Á hậu Huyền My đeo dải băng Miss Grand Vietnam 2017 trong buổi họp báo chiều qua tại thủ đô Hà Nội

Theo thông tin mới nhất, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chính thức kí giấy phép số 215/GP-NTBD vào ngày hôm qua (17/4), cho phép Huyền My tham gia cuộc thi Miss Grand International 2017-Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Việt Nam. Lịch trình cuộc thi cũng sẽ quảng bá văn hóa, du lịch cho nước ta ở một số tỉnh như: Kiên Giang, Quảng Bình.

Giấy phép cấp cho Huyền My tham dự Miss Grand International 2017

Huyền My cho biết: “Nhận được giấy phép của Cục nghệ thuật biểu diễn, Huyền My cảm thấy rất vui mừng và an tâm hơn để dồn toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới tại Việt Nam”.

Trước đó, khán giả vẫn đinh ninh người tham gia cuộc thi năm nay chính là Á khôi Áo dài Việt Nam 2016 Yến Nhi sau khi cô lỡ hẹn với cuộc thi Miss Grand International 2016 diễn ra tại Mỹ vì không xin được visa.

Huyền My chụp ảnh cùng đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016

Hôm qua, buổi họp báo công bố chính thức cuộc thi Miss Grand International 2017 tổ chức tại Việt Nam cũng đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International, ông Nawat, và top 5 người đẹp đạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Miss Grand International 2016. Ông Nawat cho biết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chấp nhận cả thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ.

Tại buổi họp báo này, Huyền My lại bị nhận xét khá thụ động khi ngồi cạnh các người đẹp của Miss Grand Inetrnational 2016 nhưng không giao tiếp.

Thụy Khuê