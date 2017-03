Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ với khán giả những thông tin và hình ảnh của cô trong quá trình đóng phim "Bridge over cloud".

Á hậu Huyền My sang Myanmar để quay phim từ ngày 12/3. Dự kiến, người đẹp ở đây trong hai tuần để hoàn thành công việc.

Trong phim, Huyền My vào vai một du học sinh Australia tên May, đem lòng yêu anh chàng Daniel. Nhưng trong lúc May đi du học, Daniel ở nhà bị tai nạn mất trí nhớ và yêu bác sĩ Pan (do Hoa hậu siêu quốc gia Myanmar 2013 đảm nhiệm).

Huyền My và Hoa hậu Siêu quốc gia Myanmar. Ảnh: NVCC.

Trong quá trình quay, các diễn viên Myanmar nói tiếng mẹ đẻ, còn Huyền My thoại bằng tiếng Anh. Người đẹp cho biết cô và bạn diễn vẫn hiểu nhau dù bất đồng ngôn ngữ.

Huyền My chia sẻ một trong những thử thách với cô khi tham gia phim này là phải thực hiện nhiều cảnh gào khóc. Cô bộc bạch: “Ngoài đời, tôi vốn là cô gái hồn nhiên, tinh nghịch, rất ít khi mít ướt. Đó quả thực là những cảnh quay khó nhất với tôi. Những lúc đó, nhớ lại các bộ phim Hàn Quốc, diễn viên chính khóc rất ngon lành và tự nhiên khâm phục họ”.

Ở một cảnh quay khó, do quá nhập tâm, Huyền My bị ngã mạnh, khiến hai đầu gối của cô sưng tím và xây xát. Á hậu tâm sự qua trải nghiệm lần này, cô mới thấy các diễn viên thực sự vất vả và phải lao động nghiêm túc. Cô chấp nhận vất vả để có được vai diễn ưng ý nhất khi ra rạp.

Huyền My bị ngã trầy xước đầu gối khi quay phim. Ảnh: NVCC.

Một vấn đề khó khăn khác Huyền My gặp phải là thời tiết thất thường. Nhiệt độ buổi sáng là khoảng 17 độ C, trưa đột ngột tăng lên 43-45 độ C, ban đêm lại xuống thấp lạnh buốt. Việc phải di chuyển liên tục và quay ngoài trời nhiều giờ đồng hồ khiến cô thấm mệt, nhiều lúc ngủ gật trong trường quay.

Về chuyện ăn uống ở Myanmar, Huyền My kể cô mang theo rất nhiều mì gói và bim bim để chống đói. Mới đây, bố cô còn bay sang tận nơi để tiếp tế đồ ăn Việt Nam cho con gái.

Từ Myanmar, á hậu tâm sự cô cũng theo dõi báo chí và được biết về sự việc truyền thông cho rằng cô vô tâm để mẹ đẩy hành lý ở sân bay. Những lời đồn đoán của dư luận khiến cô rất buồn.

“Tôi rất buồn vì mình và mẹ bị hiểu lầm. Tất nhiên, tôi luôn ý thức giữ gìn hình ảnh của mình ở nơi công cộng, nhưng hy vọng dư luận sẽ có cái nhìn khách quan và thiện chí hơn với người nổi tiếng”, Huyền My nói.

Minh Đức