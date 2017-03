Kế hoạch bắn pháo hoa tầm cao ở Lễ hội Đền Hùng năm 2017 đã bị hủy bỏ. Việc bắn pháo hoa ban đầu được một doanh nghiệp trong tỉnh tài trợ để cung tiến trong dịp giỗ Tổ.

Theo kế hoạch ban đầu của UBND tỉnh Phú Thọ, sau chương trình nghệ thuật chào mừng vào tối ngày 1-4, dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa tầm cao tại hồ công viên Văn Lang, Việt Trì, Phú Thọ. Tuy nhiên, sau khi nhận ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ban tổ chức (BTC) sẽ không tổ chức bắn pháo hoa tầm cao như kế hoạch đã thông báo.

Cũng theo thông tin từ BTC, Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2017sẽ phấn đấu đạt mục tiêu “5 không” gồm: Không có người ăn xin ăn mày, không ùn tắc giao thông, không chèo kéo khách và xảy ra tình trạng giá cả dịch vụ mang tính “chặt chém”, không có hành vi phản cảm trong lễ hội, không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội.

Để thực hiện được mục tiêu này, công tác đảm bảo an ninh trật tự được tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng. Các lực lượng công an, quân đội và bảo vệ của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ được huy động để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội.

Số điện thoại đường dây nóng: 0210.3860.026 hoặc 0210.6551.666 được công khai tại các bãi giữ xe và nhiều địa điểm xung quanh khu vực Đền Hùng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân và du khách. BTC quyết tâm xây dựng Lễ hội Đền Hùng năm 2017 trở thành một trong các lễ hội mẫu mực của cả nước, đậm đà bản sắc dân tộc, thân thiện với nhân dân và du khách thập phương khi hành hương về với cội nguồn.

Năm nay, phần lễ sẽ diễn ra trang nghiêm, trọng thể, thành kính và mang tính cộng động với các hoạt động như: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân (2-4), Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ (2-4), Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (6-4) được truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ…

Phần hội sẽ diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, tạo sự hài lòng cho du khách thập phương và nhân dân về dự hội với các hoạt động như: Lễ hội dân gian đường phố và chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu-2017 (1-4) tại công viên Văn Lang, hội thi bơi chải Việt Trì (1-4) tại hồ công viên Văn Lang, chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với các điểm du lịch di sản văn hóa tại miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô, đình An Thái, hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy…

Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2017 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6-4. Đơn vị tổ chức là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì. Lễ giỗ tổ năm nay có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước và Bến Tre. Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với mỗi người dân Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.