Trước những ý kiến khác nhau về việc thực phẩm bẩn có phải là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư hay không, mới đây, ông Trần Văn Thuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ung thư khẳng định, chế độ ăn uống và hút thuốc lá là 2 nguyên nhân hàng đầu của bệnh ung thư đang có chiều hướng gia tăng nhanh ở nước ta. Trong đó, chế độ ăn uống chiếm 35% nguyên nhân gây ung thư và nguyên nhân do hút thuốc lá là 30%.

Năm 2000, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam là 69.000 nhưng đến nay tỷ lệ này đã tăng gấp đôi. Theo ước tính, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có ít nhất 190.000 ca mắc mới ung thư mỗi năm. 5 loại ung thư thường gặp nhiều nhất ở nữ giới gồm: Ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung và ung thư dạ dày. 5 loại ung thư nhiều nhất ở nam giới gồm: Ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đầu trực tràng và ung thư thực quản.

Theo Viện Nghiên cứu ung thư, có nhiều nguyên nhân gây ra ung thư, trong đó, do rối loạn nội tiết, tổn thương cơ thể và yếu tố di truyền chỉ chiếm dưới 10%. Đặc biệt, có tới 80% nguyên nhân gây ung thư do các yếu tố liên quan môi trường sống, trong đó có thực phẩm bẩn.

Phó Giáo sư Trần Văn Thuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ưng thư, Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết:“Trong số các nguyên nhân liên quan đến yếu tố môi trường, hút thuốc, chế độ dinh dưỡng không hợp lý và ô nhiễm thực phẩm chiếm tới 65% nguyên nhân gây ung thư. Trong đó, 30% là do hút thuốc và 35% do chế độ ăn uống không khoa học, ăn những thực phẩm không đảm bảo an toàn, ăn ít rau, quả”.

Các nghiên cứu mới đây trên thế giới cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ mắc ung thư ngày càng trẻ hóa và với những phụ nữ uống thuốc tránh thai liên tục hơn 10 năm thì nguy cơ gây ung thư tăng gấp từ 2 đến 4 lần so với bình thường./.

