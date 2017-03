Ngày 23.3 Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt công đoàn (CĐ) tỉnh Quảng Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang làm việc với cán bộ chủ chốt công đoàn tỉnh. Ảnh: P.L

Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, mặc dù gặp nhiều khó khăn sau hậu quả ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra và tình hình mưa lũ trong tháng 10-11.2016 gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của NLĐ, nhưng tổ chức CĐ đã phát huy vai trò vì NLĐ, tất cả mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, vì quyền và lợi ích của đoàn viên và NLĐ. Tổ chức CĐ đã tích cực trong việc tham gia khắc phục sự cố môi trường biển và cứu trợ lũ lụt; hỗ trợ cho 2 nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do hậu quả ô nhiễm môi trường biển; chủ động trích ngân sách 150 triệu đồng để ủng hộ nhân dân và NLĐ bị thiệt hại do lũ lụt tháng 10.2016; đồng thời kêu gọi hỗ trợ gần 7.000 suất quà với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng. Hoạt động Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh trong năm 2016 hơn 3,7 tỉ đồng được sử dụng để hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” và hỗ trợ xây dựng công trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ vay vốn sản xuất…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình cho biết, năm 2017 LĐLĐ tỉnh chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo là “Vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động” với các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là phấn đấu mỗi CĐ trực thuộc có ít nhất một việc làm, phần việc hiệu quả trong thực hiện chương trình “CĐ đồng hành cùng học sinh vùng biển”.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã đánh giá cao những hoạt động của tổ chức CĐ thời gian qua, đặc biệt đã chọn được những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát vào những vấn đề khó, yếu trong thực tiễn hoạt động, qua đó thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức CĐ. Thời gian tới, Bí thư Hoàng Đăng Quang lưu ý tổ chức CĐ cần đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng “xơ cứng hóa, hành chính hóa”; hướng về cơ sở, lấy CNVCLĐ làm đối tượng trung tâm của hoạt động CĐ, lấy cơ sở làm địa bàn chủ yếu; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững. Đặc biệt, cần phát động phong trào thi đua trong cải cách hành chính, xây dựng được đội ngũ CCVC vì dân, vì đội ngũ CCVC đang thực hiện các công tác hành chính cũng là đoàn viên CĐ, những người hằng ngày tiếp xúc với dân, cải cách hành chính tốt là tiền đề của xã hội văn minh, vì quyền lợi của người dân.

LÊ PHI LONG