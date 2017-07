Hương Tràm tâm sự, Bùi Anh Tuấn mãi là một cậu bé không chịu lớn trong khi cô cần một người đàn ông trưởng thành, có thể chăm sóc, bảo vệ mình trước sóng gió.

Thời gian gần đây, Hương Tràm đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý khi trở lại sóng truyền hình với vai trò HLV The Voice Kids 2017. Nữ ca sĩ cho biết, sau những thị phi, cô đã có nhiều bài học quý giá và thận trọng hơn trong cách cư xử, ăm mặc để không phản cảm trong mắt khán giả.

Hương Tràm lần đầu thử sức làm HLV khi ngồi ghế nóng đôi với nhạc sĩ Tiên Cookie

- Lý do gì khiến Hương Tràm nhận lời ngồi ghế nóng The Voice Kids 2017?

Với Tràm, đây là sân chơi âm nhạc dành cho trẻ em mà Tràm thích nhất ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, tôi cũng là người từng trải qua và trưởng thành từ cuộc thi The Voice, vì vậy, tôi là người hiểu rõ hơn ai những gì mà các em nhỏ sẽ trải qua trong phiên bản nhí.

Có thể tôi chưa có kinh nghiệm ngồi trên ghế nóng, nhưng bù lại, tôi có sức trẻ, độ tuổi cũng không quá cách biệt so với các em nên dễ dàng tiếp xúc, thấu hiểu chúng như một người chị trong gia đình. Đó là lý do tôi cảm thấy mình phù hợp với The Voice Kids và tự tin đảm nhận vai trò này.

- Nhiều nguồn tin cho biết, người được chọn ngồi ghế nóng đôi cùng Hương Tràm ban đầu không phải là Tiên Cookie, mà là bạn trai cũ Bùi Anh Tuấn. Thực hư tin đồn này ra sao?

Tràm không rõ thông tin này có chính xác hay không, nhưng nếu Tuấn tham gia thì có lẽ sẽ rất thú vị. Tôi đoán các em nhỏ sẽ rất thích Tuấn, vì cậu ấy mãi là một cậu bé không chịu lớn và có tính cách rất tinh quái (Cười).

Tuy nhiên, Tuấn là mẫu người không giỏi nói chuyện, nếu chúng tôi ngồi chung ghế nóng thì không biết ai sẽ là người lên tiếng chiêu dụ các bé đây?

Hương Tràm không ngại nếu người ngồi ghế nóng đôi cùng cô là tình cũ Bùi Anh Tuấn.

- Chị không cảm thấy e ngại khi kết hợp chung và nhắc về tình cũ?

Giữa tôi và Tuấn chẳng có gì phải ngại ngùng, thậm chí còn thấy thuận lợi nếu có cơ hội làm việc chung. Bởi chúng tôi đã có một quãng thời gian dài dành tình cảm cho nhau. Hai đứa hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương, chúng tôi liền biết người kia đang muốn nói điều gì.

Thú thật là đôi lúc song ca với cậu ấy trên sân khấu, tôi cũng có cảm giác xúc động, nức nở và nhớ lại kỷ niệm cũ rất đẹp của hai đứa. Dù không có duyên ngồi chung ghế nóng The Voice Kids, nhưng sắp tới chúng tôi vẫn sẽ cho ra mắt sản phẩm chung và hy vọng khán giả sẽ thích sự kết hợp của cả hai.

- Đứng cạnh Bùi Anh Tuấn và thỉnh thoảng nhớ lại kỷ niệm ngày còn yêu, chị không sợ “tình cũ không rủ cũng tới”?

(Cười lớn) Tôi chắc chắn đây là điều không thể xảy ra. Bởi thời gian qua, bản thân tôi đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, trong khi Bùi Anh Tuấn vẫn mãi là cậu bé ngây ngô, trẻ trung và suy nghĩ mọi thứ hết sức đơn giản.

Trong 5 năm bước chân vào showbiz, cả hai chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Khi Tuấn vấp ngã, cậu ấy vẫn có người thân ở bên, động viên và cùng vượt qua bão dư luận.

Nhưng tôi thì không được may mắn như Tuấn, nhớ lại những lần scandal ập đến, chỉ có một mình tôi đối mặt với sóng gió, hứng chịu mọi lời chê bai, chỉ trích từ dư luận. Đó cũng là lý do tôi cảm thấy suy nghĩ của mình chín chắn hơn Tuấn. Sau tất cả, tôi thấy mình giống chị gái của cậu ấy hơn là người yêu cũ (Cười).

Mẫu người tôi cần lúc này là một người đàn ông trưởng thành, có thể bảo bọc, chăm sóc, bảo vệ tôi chứ không phải là một cậu bé mãi không chịu lớn.

Trong mắt Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn vẫn là cậu bé mãi không chịu lớn.

- Nhưng nếu Bùi Anh Tuấn thực sự rung động và muốn quay trở lại cùng Hương Tràm thì sao?

Nếu Tuấn muốn thì Tuấn phải thổ lộ cho tôi biết chứ (Cười). Nhưng chắc là không có chuyện đó đâu, có khi bây giờ cậu ấy đã có sự lựa chọn khác, hạnh phúc bên một người đẹp khác cũng không chừng.

- Lúc này, liệu Hương Tràm đã sẵn sàng cho một cuộc tình mới?

Chuyện đời tư của tôi đã từng quá ồn ào và được mọi người quan tâm quá mức, do đó, lúc này tôi chỉ muốn khán giả chú ý đến mình qua thành quả ca hát. Tôi sẽ cố gắng chứng minh cho mọi người thấy Hương Tràm ngày hôm nay đã trưởng thành ra sao, làm việc chăm chỉ thế nào thay vì vướng vài những lùm xùm đời tư không đáng có.

- Ngồi chung ghế nóng với một nữ giám khảo có hình ảnh tomboy, cá tính như Tiên Cookie, chị có sợ sẽ vướng vào thị phi giới tính?

(Cười) Tràm chẳng có lý do gì phải sợ cả! Trông Tiên Cookie mặc đồ cá tính thế thôi, nhưng khi làm việc chung, bạn ấy lại là một cô gái rất nhẹ nhàng, tinh tế và biết cách nương theo bạn đồng hành cùng mình.

Trong lúc chọn bài cho các bé, thỉnh thoảng chúng tôi cũng xảy ra bất đồng, nhưng cả hai luôn kiên nhẫn và biết lắng ý kiến của nhau để đưa ra những kết quả tốt nhất. Tuy đây là lần đầu tiên chúng tôi kết hợp cùng nhau, nhưng tôi cảm thấy hai đứa rất hợp cạ, ăn ý và chẳng có gì khó khăn cả.

Nữ Quán quân The Voice 2012 sẽ tiết chế sexy khi ngồi ghế nóng huấn luyện các em nhỏ.

- Nhiều khán giả đã quen với hình ảnh sexy, nóng bỏng của Hương Tràm trên sân khấu. Vậy đến với The Voice Kids, bạn có dự định thay đổi để phù hợp với những thí sinh nhỏ tuổi?

Các bạn có thể yên tâm về điều đó, bởi sau ngần ấy năm đi hát và đối mặt với rất nhiều ồn ào dư luận, tôi đã rút ra cho mình nhiều bài học quý giá. Thêm vào đó, tôi cũng ý thức được mình đang ở cương vị là một HLV The Voice Kids, tôi phải mặc như thế nào, nói những gì và cư xử ra sao.

Có thể tôi sẽ là một cô gái cá tính trên ghế nóng, nhưng chắc chắn nó sẽ không ảnh hưởng gì đến nhân phẩm, đạo đức khiến người xem phiền lòng.

- Tràm có ngại những ồn ào về mối quan hệ thầy trò giữa chị và Thu Minh sẽ khiến các phụ huynh e ngại, không muốn con em họ vào đội của chị?

Tôi nghĩ là không, bởi tôi tin mọi người sẽ nhìn vào chuyên môn âm nhạc, khả năng truyền cảm hứng của mỗi HLV để có sự lựa chọn cho riêng mình.

Riêng về ồn ào giữa tôi và chị Thu Minh, câu chuyện đó đã xảy ra hơn 5 năm, đó là lúc tôi chỉ mới là một cô bé 17 tuổi bồng bột, nông nỗi. Trong cuộc sống này, ai cũng có lúc phạm sai lầm, mong được sửa lỗi và tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi hy vọng những gì đã qua sẽ được khép lại, hãy cùng nhau quên đi những chuyện không vui để hướng về một tương lai tươi đẹp hơn.

- Cảm ơn Tràm về những chia sẻ!