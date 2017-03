Bắt trúng chủ đề Latinh, Hương Giang như "cá gặp nước". Trong hình tượng một nữ thần, Hương Giang cực kì quyến rũ và các động tác vũ đạo khiến người xem không thể rời mắt.

Tối 10/3, phần thi đầu tiên của vòng Đo ván Remix New Generation - Hòa âm ánh sáng 2017 đã diễn ra với phần thi đấu giữa 2 đội: Hương Giang và Yanbi - Yến Lê với chủ đề Salsa - Latin - Reggaeton.

Vẫn giữ hình ảnh sexy, nhưng lần này Hương Giang đã biết tiết chế hơn trên sân khấu với một hình ảnh vừa phải để hóa thân thành nữ thần Mặt trời cực kì xinh đẹp và cuốn hút với 3 bài hát: Chạm tới mặt trời - No me ames - Say.

Hương Giang tựa như một nữ thần quyến rũ với bộ trang phục và chiếc vương đội đầu lộng lẫy.

Mở màn bằng ca khúc Chạm tới mặt trời, Hương Giang dẫn dắt khán giả đến một không gian lễ hội Carnaval nhiều màu sắc và thể hiện tinh thần cổ vũ bóng đá như những cư dân Nam Phi đầy sôi động và những hình ảnh lên sân khấu không thể đẹp hơn.

Chạm tới mặt trời - Team Hương Giang

Hương Giang dẫn dắt khán giả đến một không gian lễ hội Carnaval nhiều màu sắc và thể hiện tinh thần cổ vũ bóng đá như những cư dân Nam Phi.

Hương Giang vẫn giữ vững lập trường là cô nàng “tắc kè hoa” khi đã có những biến hóa khôn lường trên sân khấu. Dù lần này Giang không phải thay đổi trang phục nhiều nhưng đến mỗi ca khúc tiếp theo cô lại có những nét biểu cảm riêng phù hợp với từng ca khúc.

Ở vòng thi này, sự khôn khéo của Hương Giang lại tiếp tục được thể hiện khi kết hợp cùng nhóm nhạc gạo cội MTV trong ca khúc No me ames. Trong khi nhóm MTV biểu diễn khả năng chơi nhạc cụ thì Hương Giang thể hiện mình là cô nàng nóng bỏng bằng những động tác lắc hông đậm chất Latinh của cư dân Nam Phi.

No me ames - team Hương Giang & MTV

Kết hợp với nhóm nhạc MTV, Hương Giang là một cô gái nóng bỏng với những cú lắc hông vô cùng quyến rũ.

Hương Giang quá nóng bỏng và gợi cảm bên cạnh các anh chàng nhóm MTV

Trong ca khúc Say, Hương Giang đã quyết định bỏ luôn giày để có thể thể hiện vũ đạo cuồng nhiệt xuyên suốt bài hát. Dù đã phải hát 3 bài liên tục cũng không thể phủ nhận khả năng nhảy điêu luyện của cô nàng. Quả thật, thực lực vừa hát vừa nhảy của cô nàng “tắc kè hoa” ngày càng được thể hiện rõ nét hơn ở sân khấu Hòa âm ánh sáng.

Bỏ cả giày, Hương Giang nhảy sung sức hơn bao giờ hết trong ca khúc Say

Say - Team Hương Giang

Phụ trách hình ảnh: PRIME

Huỳnh NhưPRIMEKun Võ