Bước đầu, nghi can Sơn thừa nhận đã sát hại bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm. Sau khi gây án, Sơn cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường, định nhảy sông tự vẫn nhưng gia đình thuyết phục nên quay về đầu thú.

Liên quan đến vụ “Cô gái bị sát hại ở khu trọ, bạn trai cầm hung khí tháo chạy” xảy ra chiều tối 27/3 tại khu trọ đường số 1, KP.2, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM; diễn biến mới nhất, hung thủ gây án là Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, quê Đắc Lắc) đã ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an Q.Bình Tân đang củng cố hồ sơ để chuyển giao Sơn cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Nghi can Phạm Ngọc Sơn khi ra đầu thú tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 27/3 một số người dân trong khu trọ nói trên nghe tiếng kêu cứu thất thanh nên chạy ra tìm hiểu. Người dân phát hiện 1 cô gái nằm gục trên vũng máu tại cầu thang khu trọ nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong .

Cũng lúc đó người dân thấy 1 thanh niên, được xác định là bạn trai của nạn nhân, cầm dao tháo chạy khỏi khu trọ. Người dân hô hoán truy đuổi theo nhưng không kịp.

Vào cuộc điều tra, công an làm rõ nạn nhân là chị Trần Thị Thùy D (SN 1999, quê Quảng Nam). Nạn nhân D theo giám định ban đầu bị 22 nhát đâm bằng hung khí nhọn vào cơ thể.

Hiện trường vụ án mạng trong khu nhà trọ của người lao động tại Q.Bình Tân

Công an trích xuất hình ảnh camera khu trọ và khai báo của các nhân chứng, đã xác định được nghi can gây án là Phạm Ngọc Sơn (bạn trai của chị D) nên tổ chức truy bắt. Đến rạng sáng 28/3, nghi can Sơn bất ngờ ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.

Theo Sơn khai, giữa nghi can này và chị D có mối quan hệ tình cảm nhưng gần đây trục trặc và chị D đòi chia tay. Không chấp nhận sự thật, Sơn tìm mọi cách níu kéo nhưng chưa có kết quả.

Sáng 27/3, Sơn tìm đến khu trọ của chị D để tìm gặp nhưng cô gái này lánh mặt. Đứng chờ rất lâu nhưng không gặp được bạn gái, Sơn bực tức có suy nghĩ tiêu cực, sẽ sát hại bạn gái rồi tự sát nên chạy ra khu chợ gần đó mua 1 con dao.

Đến chiều, Sơn có vào trước phòng trọ chị D la hét, đập cửa…Người dân thấy phiền phức nên báo bảo vệ dân phố xuống can thiệp, khuyên nhủ.

Bảo vệ dân phố vừa đi về thì chị D xuất hiện nói chuyện với Sơn. Khi nỗ lực níu kéo tình cảm không thành, Sơn đã dùng dao tấn công, đâm liên tiếp nhiều nhát khiến chị D gục tại ngay chân cầu thang và tử vong sau đó.

Phần Sơn khi vừa gây án xong đã cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường, bắt xe ôm đến khi vực cầu Bình Triệu, tiếp giáp giữa Q.Bình Thạnh và Q.Thủ Đức, nhịnh nhảy xuống sông tự vẫn. Tuy nhiên, gia đình thuyết phục nên Sơn từ bỏ ý định và quay về, tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Linh An