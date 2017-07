Ngày 28/7, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa vận động đối tượng dùng hung khí gây thương tích tại nhà hàng Táo Đỏ, thành phố Huế, ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Việt Trung tại cơ quan điều tra

Theo tin báo của người dân, vào khoảng 18h, ngày 26/7, tại nhà hàng Táo Đỏ, 19 Lê Quang Đạo, phường Xuân Phú, thành phố Huế, xảy ra một vụ cố ý gây thương tích và nghe có tiếng nổ nhỏ. Hậu quả, một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện T.Ư Huế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an các đơn vị tập trung lực lượng xác minh, truy xét để làm rõ các đối tượng có liên quan. Theo đó, vào thời gian và địa điểm nói trên, sau khi gây ra vụ việc, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan Công an tập trung truy xét, đồng thời yêu cầu các đối tượng ra đầu thú và giao nộp hung khí.

Đến 9h,30 ngày 28/7/2017, một số đối tượng đến cơ quan Công an để làm việc. Trong đó, có Nguyễn Viết Trung (35 tuổi, trú tại Hương Toàn, thị xã Hương Trà) - người trực tiếp cầm súng tự chế để gây án.

Nguyễn Viết Trung khai nhận, vào khoảng 18h, ngày 26/7/2017, tại nhà hàng Táo Đỏ, anh Trần Thành Nhân, 38 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ra Huế giải quyết việc nợ nần với Mai Văn Lâm, 42 tuổi, trú tại 25 Nguyễn Hoàng, phường Kim Long. Tại đây, khi Nhân đang ngồi nhậu cùng Lâm và một số đối tượng khác thì nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, Nguyễn Viết Trung ngồi cùng bàn, đi với nhóm Lâm bất ngờ rút súng tự chế bắn về phía anh Nhân gây thương tích. Trung là đối tượng đã có 1 tiền án, 8 năm tù giam về hành vi liên quan đến ma tuý. Tang vật thu được là một khẩu súng loại tự chế để bắn đạn thể thao, Trung khai mua tại tỉnh Lạng Sơn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an TT. Huế tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án, để xử lý theo qui định của pháp luật.

Ngọc Văn