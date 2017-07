Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên khiến cho gần 2.000 ha lúa bị ngập úng, hơn 300m đê bao nội đồng bị vỡ và hàng trăm tàu thuyền tại tỉnh Thừa Thiên – Huế phải vào bờ và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Gần 2.000 ha lúa bị ngập

Nhiều tàu thuyền vào trú bão ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo báo cáo nhanh số 126/BC-PCTT vào hồi 16h30 chiều ngày 25/7 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 (có tên gọi quốc tế Sonca) nên tỉnh Thừa Thiên – Huế có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to như Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang có gió cấp 5 giật cấp 6, vùng ven biển có gió giật cấp 6 – 7.

Theo đó, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có khoảng 1970 ha lúa vụ hè thu bị ngập úng với độ sâu ngập là từ 0,2 – 0,3m. Trong đó, Phong Điền 1500 ha, Quảng Điền 20 ha, Hương Trà 350 ha và Phú Vang 100ha.

Ngoài ra, có một số tuyến đê bao nội đồng của các địa phương bị vỡ như Phong Chương, Điền Hải (huyện Phong Điền) và Phú Đa (huyện Phú Vang) … với chiều dài trên 300m.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, tổng cộng có 688 tàu thuyền vào bờ và duy trì được liên lạc. Trong đó có 3 tàu của ngư dân Thuận An vào neo đậu tại Đà Nẵng và 1 tàu vào neo đậu tại Cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng chỉ đạo các địa phương triển khai phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, đầm phá và vùng trũng thấp đến nơi an toàn trước 17h ngày 25/7.

Đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, các sở, ban ngành tăng cường tuyên truyền ở các vùng cửa sông, các sông suối, hạ du vùng đầm phá, vùng trũng để nhân dân nắm được diễn biến cơn bão và biết để chủ động phòng tránh bão. Các địa phương ven biển tạm dừng chi trả bồi thường sự cố môi trường biển, dừng các cuộc họp, hội nghị không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 4.

Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, yêu cầu các hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành được phê duyệt; các nhà thầu đang thi công công trình cần có phương án bảo vệ công trình, đảm bảo an toàn về người, phương tiện.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế xuất hiện đợt mưa lớn từ 100 - 200mm khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế như Bến Nghé, Tố Hữu, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, Đống Đa... bị ngập nặng từ 0,3 đến 0,5m gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tham gia giao thông của người dân.

Bên cạnh đó, các tàu thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương cũng được neo đậu cận thận ở phía bờ Bắc gần đường Trịnh Công Sơn (TP.Huế).

Các tuyến đường trong TP.Huế bị ngập nước.

Ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân trong TP.Huế.

Nước ngập trong sân trường học.

Các thuyền du lịch trên sông Hương cũng được neo đậu an toàn.

Âu thuyền xã Phú Hải.

Nhiều nhà hàng tại bãi biển Thuận An nghỉ tiếp khách do ảnh hưởng của bão.

Các nhà hàng xếp bàn ghế thu vào bên trong quán.

Tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn

Ghi nhận của PV tại cảng biển Thuận An, âu thuyền xã Phú Hải (huyện Phú Vang) chiều ngày 25/7 cho thấy, nhiều tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn, đã được buộc neo cận thận, thỉnh thoảng ngư dân vẫn ra vào để trực thoát nước trong khoang tàu hoặc sợ gió làm rung chuyển va chạm tàu.

Tại bãi biển Thuận An, các nhà hàng cũng đã xếp bàn ghế ngăn nắp do ảnh hưởng cơn bão.

Một người dân có tàu đang neo đậu tại cảng Thuận An cho hay, sau khi có thông tin bão trên biển đông và hướng vào miền trung nên chúng tôi đưa tàu vào dần đánh bắt gần bờ và đã vào neo đậu tại đây (khu vực cảng Thuận An – PV) từ ngày 23/7.

“Đã neo đậu cận thận rồi nhưng phải trực ra vào liên tục, sợ mưa gió tàu mình đụng chạm đến tàu của người khác cùng trú bão và nước ngập vào trong khoang thì phải nổ máy thoát nước ra ngoài không ngập hết đồ bên trong” - ông Nguyễn Tống, trú ở xã Phú Hải (huyện Phú Vang) cho biết.

Chiều 25/7, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đi kiểm tra thực địa các khu vực xung yếu tại các huyện Quảng Điền và Phú Vang để chỉ đạo ứng phó với cơn bão.

Những hình ảnh PV báo Infonet ghi nhận chiều 25/7 tại cảng biển Thuận An và âu thuyền xã Phú Hải (huyện Phú Vang).

Tàu được người dân buộc rất cận thận tại cảng biển Thuận An.

Gió cũng khiến tàu bị nghiêng sau khi đã buộc chặt.

Nhiều tàu trôi lênh đênh trong cảng Thuận An do buộc dây quá xa.

Ông Nguyễn Tống đang kiểm tra lại các dây neo đậu.

Hàng chục tàu lớn được neo đậu ở âu thuyền xã Phú Hải.

Các dây được buộc chặng chịt từ nhiều phía.

Các thuyền vẫn có ngư dân trực 24/24.

Nổ máy để thoát nước trong khoang ra ngoài.

Người dân vẫn thường xuyên ra kiểm tra dây neo đậu.