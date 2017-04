HSC cho biết thương vụ M&A với Nhựa Đà Nẵng có vẻ sẽ hủy bỏ.

Ngày 30/03/2017, CTCP Nhựa Bình Minh (mã: BMP) đã tổ chức họp Hội đồng quản trị. Sau đó là buổi gặp gỡ các chuyên viên phân tích. Theo báo cáo phân tích của CTCK Tp.Hồ Chí Minh (HSC), thông tin khả quan nhất đối với BMP lúc này là việc SCIC nhiều khả năng sẽ bán cổ phần tại BMP vào tháng 7 năm nay. SCIC hiện nắm giữ 29,52% cổ phần tại BMP (tương đương 13,4 triệu cổ phiếu). Và nhiều khả năng thương vụ này sẽ được tiến hành trong Q3.

Trong ĐH sắp tới, BMP sẽ xin ý kiến cổ đông để thay đổi điều lệ công ty chuẩn bị cho nới room. Cụ thể, công ty sẽ bỏ hai ngành nghề kinh doanh, là vận tải và quảng cáo trong điều lệ công ty. Tiếp đó, công ty sẽ hoàn tất thủ tục cần thiết để nới room lên 100%.

Tuy nhiên, HSC cho biết, KQKD Q1 của BMP nhiều khả năng sẽ kém khả quan do doanh thu tăng chậm trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh. Tổng doanh thu trong 2 tháng đầu năm ước tính là 450 tỷ đồng (tăng trưởng 12%) với sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 10.100 tấn (tăng trưởng 10%) và giá bán bình quân tăng nhẹ.

Tuy nhiên, lợi nhuận không tăng nhiều do giá đầu vào tăng khoảng 13-15% so với cùng kỳ và tăng 10% so với đầu năm trong khi đó giá bán bình quân chỉ tăng nhẹ. Cạnh tranh gia tăng và hạn chế về khả năng quyết định giá bán. Trong Q1 năm nay, HSC ước tính lợi nhuận của BMP sẽ giảm 53% so với cùng kỳ. Từ Q2, tỷ lệ chiết khấu bán hàng có thể tăngđể giữ thị phần. Công ty đã giữ khá ổn định tỷ lệ chiết khấu bán hàng nền trong vài năm qua, là khoảng 11%. BMP có thể tăng tỷ lệ này lên 15%.

Theo đó HSC dự báo chính sách này sẽ tác động giảm tỷ suất lợi nhuận hơn nữa. Vào cuối năm ngoái, công ty đã mở rộng công suất và sẽ tiếp tục gia tăng công suất trong năm nay, vì vậy công ty cần giữ duy trì công suất hoạt động ở mức cao nhất có thể để giảm tối thiểu chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị. Do đó, bằng cách này hay cách khác, công ty phải đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ trong thời gian còn lại của năm.

Đặc biệt, HSC cho biết thương vụ M&A với DPC có vẻ sẽ hủy bỏ. BMP hiện đang xem xét hủy bỏ thương vụ này và tìm phương án khác cho hợp tác giữa BMP và DPC. Trước đó vào đầu năm 2016 BMP đã được cổ đông phê duyệt kế hoạch mua lại CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC – HNX) bằng cách nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 100% từ mức 29,05% hiện tại. Tuy nhiên, vẫn không quyết định được tỷ lệ hoán đổi và BMP tìm kiếm phương án khác đối với số cổ phần tại DPC thay vì mua lại số cổ phần còn lại để sở hữu 100% tại DPC.

Các chuyên gia của HSC đánh giá “Cổ phiếu khá đắt do triển vọng tăng trưởng không đồng nhất”. Trong phiên sáng nay, BMP tăng nhẹ.