Ngày 18/4, một chiếc trực thăng Black Hawk của Saudi Arabia bất ngờ rơi trong chiến dịch quân sự ở tỉnh Marib, phía Đông thủ đô Sanaa.

Thông tin này được hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia SPA cho biết, vụ việc đã khiến toàn bộ 12 binh sĩ Saudi Arabia, trong đó 4 sĩ quan thiệt mạng. Đây được xem là một trong những vụ việc thương vong nhiều nhất đối với liên quân trong chiến dịch chống phiến quân tại Yemen.

Theo phát ngôn của liên quân, Tướng Ahmed Assiri nhấn mạnh hiện còn quá sớm để đưa ra nhận định về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, theo nguồn tin quân sự địa phương cho biết, nhiều khả năng tên lửa vác vai của lực lượng Houthi chính là thủ phạm khiến chiếc Black Hawk rơi.

Tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất đang là hiểm họa với trực thăng Saudi Arabia.

Nếu thông tin này được xác nhận thì đây là lần thứ 3 kể từ tháng 8/2015, trực thăng quân sự của Saudi Arabia bị rơi khi thực hiện chiến dịch quân sự tấn công Houthi.

Theo trang Presstv.ir, hôm 16/3, các tay súng Houthi tại Yemen dùng tên lửa vác vai đã bắn hạ 1 chiếc trực thăng Apache của Saudi Arabia tại Hodeida. Nguồn tin này cho biết, chiếc trực thăng quân sự này bị lực lượng dân quân bắn hạ tại quận Bait Fakih tỉnh Hodeida, Yemen.

Sau khi thông tin về chiếc trực thăng này bị bắn hạ được đăng tải, trang tin Akhbaar24.com của Saudi Arabia đã phủ nhận thông tin này và cho rằng, trực thăng tấn công Apache chỉ hạ cánh khẩn cấp do gặp lỗi kỹ thuật khi bay gần biên giới al-Tawal giữa Yemen và Saudi Arabia.

Trong khi đó, lực lượng phiến quân Houthi đã lên tiếng xác nhận về vụ việc này và cho biết thủ phạm của vụ bắn hạ này chính là loại tên lửa phòng không vác vai QW-1M có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo một số nguồn tin quân sự cho biết, tên lửa QW-1M được Trung Quốc đưa vào sử dụng từ thập niên 1990 và từng nhượng quyền sản xuất cho Pakistan.

Jane’s Defense Weekly dẫn lời các chuyên gia nhận định tên lửa QW-1M do Công ty China Precision Machinery Import and Export sản xuất rất giống SA-18 Grouse của Liên Xô và được sử dụng công nghệ sao chép từ tên lửa FIM-92 Stinger của Mỹ.

Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận từ phương Tây cho rằng Trung Quốc lấy được mẫu FIM-92 Stinger từ các tay súng Afghanistan, Pakistan hoặc thậm chí là Iran làm nguyên mẫu phát triển QW-1M.

Không chỉ bị bắn hạ tại Yemen, theo thống kê được Jane’s Defense Weekly công bố, đã có ít nhất 10 trực thăng Apache bị bắn hạ ở Iraq kể từ cuộc tấn công do Mỹ phát động vào nước này năm 2003.

Theo tài liệu về cách bắn hạ Apache do một người ủng hộ IS sử dụng tên gọi Nasser Al-Sharia đăng tải hồi cuối năm 2014 cho biết, IS nên phục kích máy bay của Mỹ từ cự ly 1.500m hoặc chưa đầy 1 dặm (1.609m) bởi khi đó, máy bay nằm rõ trong tầm ngắm của xạ thủ.

Như vậy, loại trực thăng này sẽ không có cách nào tránh được đòn tấn công.

Đan Nguyên