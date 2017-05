Team Noo và team Thu Minh đều sở hữu những chiến binh tài năng và được khán giả mong chờ nhất tại cuộc chiến gây cấn lần này.

Team Thu Minh bao gồm Hải Anh, Trần Tùng Anh, Anh Đức, Ali Hoàng Dương. Team Noo Phước Thịnh là Hiền Mai, Thanh Nga, Anh Đạt và Thu Hà. Tất cả sẽ cùng nhau mang đến cho khán giả những tiết mục hấp dẫn và màu sắc.

Ali Hoàng Dương với màn trình diễn bốc lửa tối nay.

Ali Hoàng Dương của team Thu Minh mang đến một món quà bất ngờ dành tặng cho khán giả khi thể hiện ca khúc "Tell me why". Đây là một ca khúc EDM sôi động, học trò Thu Minh sẽ vừa hát vừa nhảy cùng dancer "thiêu đốt" toàn bộ sân khấu. Khán giả sẽ thưởng thức một tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng như trên sân khấu The Remix.

Một thí sinh cũng nhận được rất nhiều quan tâm của khán giả là giọng ca "phi giới tính" Trần Tùng Anh. Tuần này, chàng trai tiếp tục khoe chất giọng đặc biệt của mình, tuy nhiên anh sẽ hát cả hai giọng nam và nữ qua ca khúc "Dệt tầm gai". Một màn trình diễn đầy ma mị, từ hình ảnh đến âm nhạc đều khiến khán giả phải nỗi da gà.

Bên cạnh đó, những thí sinh còn lại cũng mang đến rất nhiều điều bất ngờ cho khán giả truyền hình. Hải Anh sẽ lột xác mạnh mẽ khi thể hiện ca khúc "Tình 2000". Hiền Mai đến từ team Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc tiếng Anh "Don't Wanna Miss A Thing" - bài hát kinh điển của nhóm Aerosmith. Thu Hà mang đến ca khúc "Vì tôi còn sống" với phiên bản EDM mới mẻ, nữ thí sinh "đốt nóng" toàn bộ sân khấu bằng âm nhạc và vũ đạo sôi động, một hình ảnh hoàn toàn khác của Thu Hà ở những vòng trước.

"Giọng ca Thành phố buồn" Trần Anh Đức hát ca khúc "Trái tim em cũng biết đau" - bản hit của Bảo Anh. Thanh Nga với ca khúc "Love You In Silence" cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát, những câu phiêu đã thật sự chạm đến cảm xúc của người nghe và là một điểm nhấn mạnh mẽ trong team của Noo Phước Thịnh. Hotboy The Voice Kids - Anh Đạt thể hiện ca khúc "gây bão" trong thời gian qua mang tên "Não cá vàng". Mỗi người là một màu sắc, một cá tính âm nhạc khác nhau, tất cả sẽ cùng tạo nên một đêm thi khiến khán giả sẽ không thất vọng.

Hải Anh với "Tình 2000".

Hải Anh với "Tình 200" đầy sôi động đã mở đầu cho đêm liveshow thứ 2. Phong cách chững chạc, như một ca sĩ trình diễn trên sân khấu, giọng hát đầy nội lực, biết biến hóa để tạo điểm nhấn trên sân khấu, đây quả là tiết mục mở màn đáng xem.

HLV Đông Nhi như vỡ òa cùng tiết mục và khẳng định Hải Anh đã lột xác hoàn toàn khi được cứu về team của Thu Minh.

HLV Tóc Tiên thấy vui và hạnh phúc, hãnh diện và biết ơn HLV Thu Minh vì đã cứu và giúp Hải Anh lột xác và tỏa sáng.

HLV Noo cũng hết lời ca ngợi Hải Anh. HLV Thu Minh chia sẻ mong muốn được tiếp tục đồng hành với cô gái nội lực này.

Hải Anh đã có một màn kêu gọi bình chọn cực kỳ ấn tượng.

Clip ca khúc "Tình 2000":

Hiền Mai của team Noo.

Hiền Mai đến từ team Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc tiếng Anh "Don't Wanna Miss A Thing" - bài hát kinh điển của nhóm Aerosmith.

HLV Tóc Tiên chia sẻ, có lẽ vì quá ấn tượng tới bản gốc, nên thấy Hiền Mai thể hiện còn hơi non nớt, chỗ này, chỗ kia còn chưa chuẩn xác.

HLV Đông Nhi chía sẻ, Hiền Mai đã làm trọn vẹn được tiết mục từ đầu tới cuối và thể hiện được những nỗ lực mà HLV Noo dành cho thí sinh.

HLV Thu Minh khen trang phục của Hiền Mai và cũng đồng tình là Hiền Mai còn non nớt, ít hiểu biết, nên sẽ khó thể hiện được hết tinh thần của ca khúc, tuy nhiên Hiền Mai cũng đã thể hiện tốt phần thi của mình.

HLV Noo cho rằng, anh thấy tự hào và tin tưởng vào Hiền Mai, thấy rằng con đường tương lai của cô gái này ngày càng rộng mở hơn.

Clip ca khúc "Don't Wanna Miss A Thing":

Trần Tùng Anh với "Dệt tầm gai".

Thí sinh thứ ba của đêm nay là Trần Tùng Anh, giọng ca phi giới tính với ca khúc "Dệt tầm gai". Lần đầu tiên, Trần Tùng Anh hát cả 2 giọng trên sân khấu.

"Dệt tầm gai đến bao giờ...".

Chàng trai tài năng và nhiều nỗ lực đã quyết định "dệt tầm gai", chấp nhận cả những "trầy xước" đầy nỗ lực để thể hiện ca khúc với một độ khó gấp đôi, thử thách mình gấp đôi: Vừa hát giọng nam vừa thể hiện giọng nữ cực cao trên sân khấu. Đây cũng chính là câu trả lời cho những ý kiến rằng tại sao Trần Tùng Anh không hát giọng nam ở giọng trước.

HLV Đông Nhi chia sẻ, vòng trước đã có ý kiến về việc Trần Tùng Anh không hát giọng nam và nay Tùng Anh đã làm điều đó. HLV Noo cũng cảm thấy rất vui vì nhận xét của mình đã giúp Trần Tùng Anh có cơ hội nỗ lực hơn nữa và dành lời ngợi khen vô cùng với những nỗ lực, phấn đấu của Trần Tùng Anh.

HLV Thu Minh thấy tự hào, mãn nguyện và hạnh phúc với tiết mục này.

HLV Tóc Tiên chia sẻ, cô bị thuyết phục bởi giọng nam đầy nội lực của Trần Tùng Anh và tuyệt vời nhất là sự đổi giọng rất nhanh, rất mượt mà của Trần Tùng Anh.

Clip ca khúc "Dệt tầm gai":

Thí sinh Thu Hà mà HLV Noo cứu về đội mình, đã mang đến ca khúc "Vì tôi còn sống" với phiên bản EDM mới mẻ, nữ thí sinh "đốt nóng" toàn bộ sân khấu bằng âm nhạc và vũ đạo sôi động, một hình ảnh hoàn toàn khác của Thu Hà ở những vòng trước.

Thu Hà biến hóa và lột xác khi về với team Noo.

HLV Thu Minh khen Thu Hà xinh và khẳng định chị thấy được sự trẻ trung, sôi nổi của team Noo trong mỗi tiết mục.

HLV Tóc Tiên chia sẻ Thu Hà cần chọn được dòng nhạc mình theo đuổi và phải tìm hiểu nhiều hơn để làm tốt, như tối nay thì có vẻ Thu Hà bị âm nhạc "nuốt" mất giọng, không phát huy được hết khả năng của mình.

HLV Đông Nhi, cựu HLV của Thu Hà thấy rất vui và hạnh phúc vì sự thay đổi của Thu Hà.

HLV Noo hài lòng với thí sinh của mình và nhắc thí sinh hãy luôn biết tin vào chính mình.

Clip ca khúc "Vì tôi còn sống":

Tiết mục thứ 5 của đêm nay đến từ team Thu Minh, thí sinh Trần Anh Đức với ca khúc "Trái tim em cũng biết đau" - bản hit của Bảo Anh. Sự day dứt, nỗi đau thấm thía trong ca khúc đã được Trần Tùng Anh thể hiện rất trọn vẹn trên sân khấu, những đoạn cao trào, những chỗ "đặt để" đều khá tròn trịa.

Anh Đức hát tình cảm, nhưng thiếu chút bản lĩnh sân khấu, nên chưa chinh phục được các HLV.

HLV Đông Nhi chia sẻ, Anh Đức phần sau hát tốt hơn, hát những quãng cao rất đẹp, cảm xúc. HLV Đông Nhi cũng khen giọng ca của Đức Anh đẹp, nhưng cần có bản lĩnh hơn trên sân khấu.

HLV Tóc Tiên cũng đồng tình là Anh Đức đã bị tác động tâm lý, nhưng đã vượt qua được sự "khớp" ấy để thể hiện trọn vẹn ca khúc. HLV Tóc Tiên đánh giá cao sự đào tạo của HLV Thu Minh cũng như sự nỗ lực của thí sinh,

HLV Noo chia sẻ, lẽ ra Anh Đức không nên bước đi khi hát những câu đầu để giữ hơi cho mình.

Với HLV Thu Minh, chị hết lời khen với thí sinh và khẳng định Anh Đức thể hiện rất tốt, không có chênh phô gì.

Clip "Trái tim em cũng biết đau":

Thanh Nga của team Noo với ca khúc "Love You In Silence" cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát, những câu phiêu đã thật sự chạm đến cảm xúc của người nghe và là một điểm nhấn mạnh mẽ trong team của Noo Phước Thịnh.

Thanh Nga team Noo xuất hiện rất sáng sân khấu.

Ca khúc của Thanh Nga đã khiến HLV Noo vô cùng phấn khích, không thể ngồi yên trên ghế HLV.

HLV Đông Nhi chia sẻ mình mải mê, chăm chút nghe tới mức quên cả "soi". HLV Đông Nhi chia sẻ nhìn vào ca khúc, thấy cảm xúc thí sinh mang đến qua giọng ca nội lực, cô như thấy bóng dáng quán quân thấp thoáng đâu đó và đây là một thí sinh đáng gờm.

HLV Thu Minh chia sẻ, đây là một Thanh Nga mà HLV muốn nhìn thấy, có đẳng cấp của một ca sĩ. Ca khúc này đòi hỏi chuyên môn cao, trường lực và nội lực; vì vậy không có gì để chê cả.

HLV Tóc Tiên khen đây mới là Thanh Nga mà khán giả mong chờ, đúng đẳng cấp của thí sinh.

HLV Noo chỉ có thể nói một câu: Em rất là tuyệt vời!

Clip ca khúc "Love You In Silence":

Và thí sinh cuối cùng của team Noo, Ngô Anh Đạt, thí sinh nhỏ tuổi nhất thể hiện ca khúc "Não cá vàng" với sự trưởng thành không thể phủ nhận.

Ngô Anh Đạt với "Não ca vàng".

HLV Đông Nhi khen Ngô Anh Đạt đã trưởng thành trông thấy qua từng phần thi và mong sự chín muồi của Anh Đạt trong vòng sau.

HLV Tóc Tiên chia sẻ: "Chị sợ em rồi" và đây là bài hát của ca sĩ Anh Đạt, thấy rất xúc động khi thí sinh hát bài này, nhất là đoạn cuối, như tâm sự của một người đàn ông. HLV Tóc Tiên khẳng định đây là giọng nam thích nhất ở The Voice và có cách xử lý rất văn minh.

HLV Thu Minh chia sẻ vẫn thấy là một cậu bé đang hát, nhưng là cậu bé khiến người tha thán phúc; nó thiết tha, trong sáng và trở thành phiên bản của riêng Ngô Anh Đạt.

HLV Noo thấy bâng khuâng với thí sinh này vì không biết mình còn có thể làm gì cho Anh Đạt không nữa và liệu có thể đồng hành tiếp với Anh Đạt theo cách nào.

Clip ca khúc "Não cá vàng":

Thí sinh cuối cùng, Ali Hoàng Dương với "Telll me why" của team Thu Minh khiến sân khấu như biến hóa trong âm thanh và ánh sáng. Không phải một phần thi nữa mà là phần trình diễn của một ngôi sao trên sân khấu, có đủ cả yếu tố để xem, nghe.

HLV Tóc Tiên chia sẻ Ali nhảy đẹp hơn cả vũ công, có một thần thái không phải ai cũng có được, rất là Ali.

HLV Noo chia sẻ thí sinh hãy tiếp tục cố gắng, bởi hội tụ đầy đủ yếu tố của một ngôi sao thị trường.

Ali Hoàng Dương.

HLV Đông Nhi khen giọng hát Ali không có gì phải bàn, vì rất nội lực nên có thể "cân" một bài hát như vậy cả nhảy cả hát không vấn đề gì.

HLV Thu Minh chia sẻ, bởi những vòng trước giọng ca của Ali đã được khẳng định rồi, nên tới vòng này muốn khán giả thấy một thế mạnh nữa của Ali là nhảy rất tốt.

Clip ca khúc "Tell me why":

Đã đến giây phút của kết quả vòng liveshow đêm thứ 2.

Với đội HLV Noo, thí sinh được khán giả bình chọn là Hiền Mai và Anh Đạt. Còn lại Thu Hà và Thanh Nga, giữa hai gương mặt này, HLV Noo quyết định chọn Thanh Nga. Vậy là cô dâu Thu Hà đã dừng lại cuộc chơi.

Với đội HLV Thu Minh, thí sinh được khán giả bình chọn đi tiếp là Ali Hoàng Dương và Trần Anh Đức. Còn lại Trần Tùng Anh và Hải Anh, HLV Thu Minh đã chọn Trần Tùng Anh đi tiếp. Giọng ca đầy nội lực Hải Anh đã phải dừng lại.

Vòng tới, tối 14/5/2017, cuộc chiến trên sân khấu The Voice sẽ lên một tầm mới, 12 thí sinh sẽ trải qua phần thi khó khăn và cuối đêm thi, mỗi đội sẽ lại loại đi 1 thí sinh nữa.

PT/ Báo Tin Tức