"Chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, khen - chê và thậm chí lên tiếng của những "người làm chuyên môn", hay có thể có những phản bác phần trình diễn từ những định kiến xưa cũ mặc định một tác phẩm cổ điển không được phép làm khác đi cũng là lẽ thường tình", cố vấn Nguyễn Trần Trung Quân tiên đoán về tiết mục đối đầu có thể gây tranh cãi tối nay.

Chia sẻ về tiết mục hứa hẹn là "có một không hai" của tập cuối vòng Đối đầu The Voice- Giọng hát Việt 2017 , phát sóng 21 giờ tối nay, trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, một trong hai cố vấn của team Thu Minh khẳng định: Hai thí sinh Tùng Anh và Hồng Ngọc tối nay sẽ đối đầu trong màn song ca trích đoạn Aria nổi tiếng trong vở "Cây sáo thần" - bài "Queen of the night". Bản thân ca khúc Aria này đã là một thử thách với hai thí sinh đội nhà: Tùng Anh (giọng nam nhưng hát giọng nữ) và Hồng Ngọc (thuần thính phòng) bởi kỹ năng, kỹ thuật, kiến thức chuyên môn chưa đáp ứng được hết tinh hoa của nghệ thuật Opera.

Thí sinh Hồng Ngọc sẽ đối đầu Tùng Anh tối nay.

"Tuy vậy, khi lựa chọn ca khúc này cho hai bạn trẻ, Trung Quân - Khắc Hưng và chị Thu Minh đã quyết đánh liều 1 phen, chọn một bài khó nhằn để hai bạn vượt qua thử thách của bản thân và biến hóa bản gốc trở thành một phiên bản gần gũi hơn với các khán giả. Sẽ vẫn giữ được nền tảng mà phát triển sáng tạo qua bản phối, phần dựng bài cũng được kỹ lưỡng và dựng hoàn toàn khác. Phần hòa âm cũng là một nét đặc biệt mà Khắc Hưng phối khí rất khéo và hiệu quả. Chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, khen - chê và thậm chí lên tiếng của những "người làm chuyên môn", hay có thể có những phản bác phần trình diễn từ những định kiến xưa cũ mặc định một tác phẩm cổ điển không được phép làm khác đi cũng là lẽ thường tình. Mong sao cái mới sẽ được chấp nhận một cách thoải mái nhất", ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cho biết.

Xem ra, đây sẽ là một tiết mục gây tò mò nhất tối nay. Cùng với đó, team Noo cũng sẽ có màn đối đầu bùng nổ của hai chiến binh Hiền Mai và Thanh Nga với hit khủng "Ta chẳng còn ai" vốn gắn với tên tuổi của chính cố vấn Phương Thanh. Sẽ có rất nhiều nước mắt của Phương Thanh trong phần tập luyện với thí sinh ca khúc này.

Cùng với đó, team Đông Nhi và team Tóc Tiên cũng thể hiện những cá tính âm nhạc của mình.

Tối nay, những cái tên được các HLV cứu cũng sẽ lộ diện. Sau tập này, các team đều sẽ hoàn thiện đội hình để bước vào vòng Đo ván; chạm gần hơn tới đêm chung kết của The Voice- Giọng hát Việt 2017.

Từ 5 cặp đối đầu cuối cùng của đêm thi hôm nay, các HLV chọn ra 5 thí sinh tiếp theo vào vòng trong.

Hai giọng ca đầy tỉnh cảm Phan Duy Anh và Thái Bảo Trâm của team Đông Nhi là cặp đầu tiên đối đầu tối nay, trong bản ballad "Dù tình phôi pha".

Với chất giọng tenor (nam cao), Phan Duy Anh hát tốt các quãng cao. Còn Thái Bảo Trâm hát tốt cả quãng trung và quãng cao. HLV Đông Nhi kỳ vọng sự kết hợp giữa hai giọng ca này sẽ tạo nên một sự bùng nổ.

Trên thực tế, cả hai đều có lợi thế để thể hiện tốt ca khúc này. Tuy nhiên, nam nhi Phan Duy Anh lại có phần rụt rè trước sự “lấn lướt” và mạnh mẽ của bạn diễn Thái Bảo Trâm và chưa thể hiện được “lực” trong giọng hát của mình, khiến cả HLV Đông Nhi và cố vấn Thanh Hà phải động viên và tìm cách chuyển đổi để giúp Duy Anh tự tin hơn.

Trên sân khấu, diễn tả nỗi đau và sự nuối tiếc một cặp tình nhân đã chia xa, Phan Duy Anh đã dần thể hiện được nội lực trong giọng ca của mình, tuy nhiên vẫn khá "mong manh" trong cách trình diễn. Chính vì vậy, chất giọng dày và "vững như bàn thạch", cung sự "dạn" sân khấu của Thái Báo Trâm vẫn có phần nổi trội hơn.

HLV Thu Minh chia sẻ: Duy Anh và Thái Bảo Trâm đã thể hiện một ca khúc cực kỳ tình cảm, “quyện” vào nhau đầy cảm xúc, nhưng chính vì thế, nên không thể thấy màu sắc riêng của từng thí sinh.

Đây cũng là nhận xét của HLV Noo Phước Thịnh, theo HLV Noo, dù có sự hòa quyện, nhưng tiết mục cũng nên có đất cho mỗi thí sinh thể hiện được “chất” của bản thân mình.

HLV Tóc Tiên “đùa” rằng team của Đông Nhi là “dùng cái mùi mẫn” để chinh phục khán giả. Cảm xúc 2 thí sinh diễn tả với nhau rất hòa quyện, tuy nhiên, theo Tóc Tiên, các thí sinh vẫn chưa thể hiện hết sức của mình trên sân khấu, nhất là Duy Anh, bạnvẫn còn rụt rè. Vì vậy, Tóc Tiên có phần nghiêng về Bảo Trâm.

Đây cũng là lựa chọn cuối cùng của HLV Đông Nhi, dù khen Duy Anh có chất giọng trời phú với nốt cao rất sáng, nhưng HLV này đã chọn Thái Bảo Trâm đầy tự tin và nội lực để đi tiếp.

Clip "Dù tình phôi pha":

Lại một màn đối đầu nữa đến từ team Đông Nhi: Ngọc Kayla, Đỗ Công Linh và Nguyễn Đoàn Thành, với ca khúc “Bài ca tuổi trẻ”.

Sở hữu khuôn mặt baby xinh đẹp, chất giọng Ngọc Kayla cũng rất đặc biệt, tuy nhiên mới đủ về độ cao, mà lại thiếu độ dày và độ “chắc”. Với hai giọng ca nam, Công Linh có quãng giọng cao, luyến láy tốt, hát được nhiều thể loại nhạc, nhưng lại thiếu bản lĩnh sân khấu; còn Đoàn Thanh với chất nghệ sĩ đôi khi lại quá “bay” mà làm mất đi cái hay trong giọng ca của mình.

Là một ca khúc sôi động và trẻ trung, rất phù hợp với phong cách và độ tuổi của 3 thí sinh, vì vậy, họ đã mang tới không khí rất tươi mới cho sân khấu The Voice. Tuy nhiên, sự đọng lại thì dường như không nhiều.

HLV Tóc Tiên khen 3 thí sinh đã hết mình trong ca khúc, thể hiện được sự nồng nàn, nhiệt huyết và đầy năng lượng, tuy nhiên vì đầy năng lượng quá nên cả 3 đều say mê “đẩy” hết lên, mà không tính đến sự gắn kết với nhau. Đó thật sự là một nhận xét xác đáng.

HLV Thu Minh chia sẻ, bị cuốn hút vì phần nhìn hơn là phần nghe. HLV Noo cũng nhìn nhận, tiết mục này chỉ là vui, chứ chưa thấy được sự tiến bước, trưởng thành của thí sinh.

HLV Đông Nhi quyết định chọn 1 người sẽ đồng hành được cùng mình trong nhiều chặng đường tiếp theo và cũng là thí sinh có thể còn được khám phá nhiều hơn. Và đó là Ngọc Kayla.

Clip ca khúc "Bài ca tuổi trẻ":

Thanh Nga và Hiền Mai, hai cá tính mạnh của team Noo, là cặp đấu tiếp theo với ca khúc “Ta chẳng còn ai” từng gắn với tên tuổi của cố vấn Phương Thanh.

Đây là ca khúc đã một thời làm mưa làm gió đời sống âm nhạc Việt qua giọng ca Phương Thanh; có tuổi đời thậm chí còn nhiều hơn tuổi đời của thí sinh, tưởng chừng đã bị lãng quên, được hát lại, chính là sự tri ân của Noo Phước Thịnh với “âm nhạc xưa” như HLV này chia sẻ. Và cũng vì thế, anh đòi hỏi rất nhiều ở các thí sinh khi thể hiện, vì muốn người nghe sẽ không thể quên ca khúc này của Đức Trí và múon tiết mục này cũng sẽ phải là một dấu ấn của The Voice năm nay.

Cảm nhận chung, cả Thanh Nga và Hiền Mai đều đã làm tốt trong ca khúc này.

HLV Đông Nhi chia sẻ đây là một ca khúc mà các thí sinh đã làm rất tốt, thể hiện được sự “giằng xé”, “co kéo” nhau rất rõ; mang tới cho người nghe những cao trào phấn khích tột độ. Mỗi giọng hát là một cá tính riêng, Thanh Nga với sự cao, sáng, trong’; còn Hiền Mai với sự biến hóa khẩu hình làm cách hát phong phú, nhiều màu sắc và nội lực không kém gì Thanh Nga.

"Ta chẳng còn ai" đã giúp cả Hiền Mai và Thanh Nga cùng được đi tiếp.

HLV Tóc Tiên cũng chia sẻ, cô thích sự tinh tế vừa phải của Hiền Mai và chia sẻ đây là một ca khúc khó, nhưng hai thí sinh đã thể hiện rất ngọt, “ngon ơ” từ đầu đến cuối, cả hai đều có bản lĩnh để hát hết bài khó này.

HLV Thu Minh có phần “khó tính” của thế hệ, nên cho rằng, vì quá mải mê phô diễn giọng hát, nên các thí sinh dường như quên đi mất cảm xúc của ca khúc. Và đây là một nhận xét chuẩn xác.

LV Noo rất hài lòng với tiết mục và quyết định chọn Hiền Mai tinh tế để đi tiếp.

Clip "Ta chẳng còn ai":

Hải Linh và Phương Mai của team Tóc Tiên trong phần đối đầu với ca khúc “Buồn” rất máu lửa, bạo liệt trên sân khấu; tuy nhiên, chưa phải là tiết mục xuất sắc.

HLV Thu Minh chia sẻ, đây là một tiết mục có cá tính, mang sắc màu của team Tóc Tiên, đặc biệt, ở thí sinh Phương Mai, HLV Thu Minh hài lòng vì thấy tinh thần quyết chiến ngay khi bước ra sân khấu. Tuy nhiên vì tập trung diễn quá nên lại thiếu sự cảm xúc, gắn kết trong ca khúc.

Đó cũng là suy nghĩ của HLV Noo, anh cho rằng tiết mục này mang đậm màu sắc của HLV Tóc Tiên, đầy ngông nghênh, thách thức. Tuy nhiên, bài hát cần sự kết nối, đối đáp liên tục, lạ là điều thiếu trong ca khúc này.

Cuối cùng, HLV Tóc Tiên quyết định chọn Phương Mai cá tính để đi tiếp.

Clip ca khúc "Buông":

Tiết mục được mong chờ nhất: Màn đối đầu Opera của giọng ca “phi giới tính” Trần Tùng Anh và Hồng Ngọc, trong khúc Aria trích từ vở “Cây sáo thần”. Sự đòi hỏi của HLV Thu Minh với 2 thí sinh này không chỉ có thế- là thể hiện được một ca khúc Opera rất khó; mà còn là phải “thở” được sự hiện đại vào ca khúc, khiến nó gần gũi và dễ nghe hơn với khán giả.

Với kỳ vọng mang âm nhạc bác học đến gần hơn với công chúng, thật sự Thu Minh đã định làm khó thí sinh của mình, nhất là khi cả 2 đều chưa có kỹ thuật tốt để hát Opera. Bản thân Trần Tùng Anh và Hồng Ngọc cũng có những sự “bất đồng” khi thể hiện: Trần Tùng Anh muốn làm mới ca khúc, còn Hồng Ngọc muốn trung thành với bản gốc.

Dù biết về “mâu thuẫn” này, nhưng HLV Thu Minh vẫn tôn trọng để các thí sinh tự bộc lộ.

Một tiết mục thật sự khiến người nghe sởn gai ốc, nhất là khi giọng ca cao vút của Trần Tùng Anh vang lên.

HLV Tóc Tiên chỉ có 1 từ "dã man" để nói về tiết mục, vì đó là một tiết mục Opera không hề khó nghe, vì đó là một bản phối rất hay. HLV Tóc Tiên có phần nghiêng về Hồng Ngọc bởi quãng cao rất vững, chắc.

Màn đối đầu bùng nổ.

HLV Đông Nhi khâm phục sự giữ lực trải đều cả tiết mục và cũng nghiêng về Hồng Ngọc.

HLV Thu Minh rất hãnh diện về tiết mục của hai thí sinh này và gọi đây là tiết mục tốt nghiệp, trong khi Hồng Ngọc mới chỉ học năm 2 và Tùng Anh mới được đào tạo 3 tháng.

Và dù các HLV đều nghiêng về Hồng Ngọc, nhưng Thu Minh đã quyết định dành cơ hội cho Tùng Anh để có thể tiếp tục khám phá với chàng trai "phi giới tính" này. Sự lựa chọn của HLV Thu Minh thật sự là nhân văn và khiến người xem phải cảm phục.

Clip "Queen of the night":

Vòng đối đầu đã khép lại và các HLV còn 1 cơ hội để cứu 1 thí sinh. HLV Thu Minh quyết định chọn Mỹ Linh vì nội lực tiềm tàng của cô gái còn "vụng về" này.

HLV Đông Nhi quyết định cứu Thu Hà- cô dâu thứ 2 của "nhà họ Đông".

HLV Tóc Tiên chọn thí sinh Hải Anh.

HLV Noo Phước Thịnh chọn thí sinh Thanh Nga, người vừa bị loại bởi Hiền Mai.

Vậ là mỗi đội đã có đủ 6 thành viên để bước vào vòng Đo ván. Tập đầu tiên của vòng Đo ván sẽ diễn ra lúc 21 giờ tối 9/4/2017, trên kênh VTV3, Đài THVN. Các thí sinh trong đội sẽ bắt cặp nhau và từng thí sinh sẽ thể hiện trên sân khấu, từ đó, HLV sẽ chọn 1 người đi tiếp.

PT/ Báo Tin Tức