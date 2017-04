Tiếp tục vòng Đo ván với mỗi team sẽ chọn ra 1 cặp thí sinh lần lượt trình bày ca khúc của mình. HLV sẽ chọn người xuất sắc hơn đi tiếp. Tuần này, màn hình nhỏ chắc chắn sẽ nóng khi xuất hiện cả ca khúc "vang bóng một thời" của nhạc sĩ Thanh Tùng "Giọt nắng bên thềm", cả hit của Phan Mạnh Quỳnh "Anh ghét làm bạn em", cả hit khủng của HLV Tóc Tiên "Tell me why"...

Sau tập đầu tiên của vòng Đo ván, mỗi đội đã chọn được 1 thí sinh vào vòng Loại trực tiếp. Team Thu Minh là thí sinh ngày càng thể hiện được đẳng cấp của mình, với cách hát đầy văn minh Ali Hoàng Dương. Team Noo Phước Thịnh là Nguyễn Hiền Mai , team Đông Nhi là Nguyễn Thạc Giáng My , cô dâu không quá cá tính, nhưng vô cùng biến hóa và đầy kỹ thuật trong giọng ca. Riêng team Tóc Tiên đã "thắng đậm" hơn với 2 thí sinh đi tiếp, gồm 1 thí sinh của team là Nguyễn Dương Thuận , người đã quá thành công sau khi bước ra khỏi cái bóng của thần tượng Tuấn Hưng mà mình đã "núp" quá lâu. Cùng với đó là chàng hotboy Đào Tín của team Thu Minh, đã được Tóc Tiên cứu vào phút cuối. Màn cứu được coi như cái kết quá đẹp, quá xúc động và quá có hậu của tập 2 vòng Đo ván. Anh Đạt, thí sinh trẻ nhất cuộc thi sẽ lên sóng tối nay với "Giọt nắng bên thềm". Trong tập 2 này, 4 cặp đấu đều hứa hẹn mang tới những giây phút đáng xem trên sân khấu The Voice. Team Thu Minh là cặp đôi Anh Đức - Văn Minh. Trong đó, giọng ca "Thành phố buồn" - Anh Đức sẽ thử sức với ca khúc nổi tiếng"City of stars" trong bộ phim La La Land, đây là ca khúc nhận được giải thưởng Nhạc phim xuất sắc nhất - Oscar 2017. Còn Văn Minh, chàng trai nhẹ nhàng như dòng nước chảy sẽ khoe giọng hát truyền cảm qua ca khúc "Chuyện của mùa đông" - một bản tình ca được hàng triệu khán giả yêu thích. Team Noo Phước Thịnh sẽ là màn Đo ván của hai thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay (16 tuổi) là Han Sara - Anh Đạt, hai tiết mục đặc sắc hứa hẹn để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Cô bé người Hàn Quốc - Han Sara sẽ thể hiện tình yêu của mình với đất nước hình chữ S qua ca khúc "Thương ca tiếng Việt", Hotboy The Voice Kids - Anh Đạt sẽ thử sức với ca khúc "Giọt nắng bên thềm" của nhạc sĩ Thanh Tùng. Ngọc Kayla - Anh Tú là cặp chiến tiếp theo của team Đông Nhi, cả hai đều là những thí sinh nổi bật và có khả năng làm chủ sân khấu "tuyệt vời". Ngọc Kayla sẽ thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên"I will show you", Hotboy Anh Tú thể hiện hit khủng của Phan Mạnh Quỳnh mang tên "Anh ghét làm bạn em" với một phiên bản hoàn toàn mới. Và cuối cùng là hai nữ thí sinh của team Tóc Tiên: Mỹ Linh và Phương Mai. Mỹ Linh sẽ thể hiện ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên "Fate", còn Phương Mai sẽ trình diễn ca khúc "Tell me why" - hit khủng của HLV Tóc Tiên, hay tới mức khiến HLV Tóc Tiên bật khóc nức nở trên ghế nóng. Cặp thi đấu đầu tiên của tối nay đến từ team Noo: Han Sara và Ngô Anh Đạt, đều là những thí sinh trẻ nhất của cuộc thi năm nay. Trong đó, Han Sara 16 tuổi, người Hàn nhưng lại hát tiếng Việt chuẩn như người Việt. Còn Ngô Anh Đạt, vừa kịp ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt nhí, cũng 16 tuổi. Ngô Anh Đạt cho rằng Han Sara là đối thủ mạnh, vì có giọng hát đẹp và hiệu ứng truyền thông tốt- là 2 điều cần thiết cho một nghệ sĩ. Cố vấn Hồ Ngọc Hà nhận xét Han Sara hát tiếng Việt tròn trịa, chú trọng phát âm từng câu chữ, dấu chấm, dấu phảy; nhưng chỉ mới dừng ở đó, mà không đọng lại vì cô bé vẫn chưa đủ hiểu nội dung bài hát để "truyền đạt" lại cho khán giả. Cố vấn muốn Han Sara phải tìm hiểu nội dung, hiểu được nghĩa từ, nghĩa câu trong bài hát mà cô bé thể hiện, có như vậy mới "thấm" để hát, chứ không phải chỉ hát đúng lời mà thôi. Ngô Anh Đạt, vốn có thế mạnh là tiếng Anh, lần này được HLV cho thử sức với một 1 khúc tiếng Việt ngưng đầy cảm xúc "Giọt nắng bên thềm" của nhạc sĩ Thanh Tùng. Điều HLV Noo và cố vấn Hồ Ngọc Hà mong muốn ở Ngô Anh Đạt chính là sự tự tin hơn nữa và biết phát huy cái giọng ca, cái năng lực "trời phú" của mình; sâu lắng hơn nữa. PT/ Báo Tin Tức