Dispatch tung ảnh hẹn hò của Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin: 'Từ 2015 đã 3 lần lên báo nói chỉ là bạn, nhưng thực ra lại là người yêu.'

Trưa ngày hôm nay, tờ SBS FunE đưa tin độc quyền, Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin đã hẹn hò được 2 năm. Hai người từng cùng hợp tác trong bộ phim 'Tay súng Joseo' và hiện đang hoạt động trong cùng một công ty quản lý Namoo Actors.

Rất nhanh sau khi tin tức được tung ra, Namoo Actors đã nói rằng, phía công ty đang xác nhận lại với 2 nghệ sĩ.

Ngay sau đó, Dispatch cũng tung ảnh hẹn hò của cặp đôi được chụp tại bãi đỗ xe khu căn hộ của Lee Jun Ki và biệt thự của Jeon Hye Bin (chú chó theo sau Lee Jun Ki chính là cún cưng của Jeon Hye Bin) và bên ngoài một quán bar khi cả hai cùng đứng chào hỏi người quen.

Dispatch cũng cho biết thêm, mới đây khi Jeon Hye Bin trở về từ chuyến đi Mỹ kéo dài 1 tháng vào 15/3, cặp đôi đã tổ chức một party chào mừng tại nhà riêng.

Chú cún đi theo Lee Jun Ki

Chính là cún của Jeon Hye Bin

Trước đây, Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin từng dính phải tin đồn hẹn hò đến tận 3 lần, tuy nhiên trong cả 3 lần này cặp đôi đều phủ nhận và nhấn mạnh rằng cả hai chỉ là bạn.

Lee Jun Ki là một trong những mỹ nam nổi danh nhất của làng điện ảnh Hàn. Anh quen mặt với khán giả qua bộ phim 'The King and the Clown', 'Iljimae', 'Scarlet Heart: Ryeo'...

Trong khi đó, Jeon Hye Bin từng là ca sĩ, thành viên nhóm nhạc LUV. Sau đó cô tách ra solo và chuyển hẳn sang lĩnh vực điện ảnh. Jeon Hye Bin được biết đến với những vai diễn phụ trong các tác phẩm gây sốt như 'Healer' và đặc biệt là 'Lại là Oh Hae Young'...

