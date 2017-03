Ba cô nàng Sunny, Sooyoung và Yuri sẽ đáp chuyến bay đến Hà Nội ngay đêm nay.

Trong khuôn khổ chúc mừng cho quan hệ ngoại giao 25 năm giữa Việt Nam và Hàn Quốc, SNSD, Lee Teuk và NCT sẽ đến Hà Nội để tham dự đại nhạc hội 'Đồng hành - Going Together Concert' .

Tối nay, 3 cô nàng Sunny, Sooyoung, Yuri của nhóm SNSD sẽ là những người đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Hiện tại các cô nàng cũng đã có mặt tại sân bay Incheon, Hàn Quốc, chuẩn bị xuất phát đến Hà Nội. Được biết, NCT và Lee Teuk cũng như các thành viên còn lại của SNSD sẽ đặt chân đến Hà Nội vào sáng mai (1/4).

Tại sân bay quốc tế Incheon, ba cô nàng cười đùa vui vẻ, 'nổi bần bật' với gu thời trang nhẹ nhàng nhưng trẻ trung, tươi tắn của mình.

Yuri 'nghiêm túc' với kính mắt đen, quần jeans

Sooyoung tươi tắn

Sunny với mái tóc vàng rực rỡ

Trước đó Sooyoung cũng đăng tải hình ảnh của mình lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: 'See you soon VIETNAM'

