Kích thước dự kiến của iPhone 8 sẽ nhỉnh hơn một chút so với iPhone 7 và nhỏ hơn nhiều so với iPhone 7 Plus năm ngoái.

Càng gần thời điểm ra mắt, các tin đồn về phiên bản iPhone kỷ niệm 10 năm ra mắt – iPhone 8 càng được giới công nghệ và người dùng quan tâm. Tất cả các dự đoán về màn hình, thiết kế, camera, phím Home,…đều được giới truyền thông tung hô trong khi phiên bản chính thức vẫn ở trong vòng bảo vệ bí mật của Apple. Kích cỡ ước tính của iPhone 8. Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất trên “siêu phẩm” này là màn hình OLED cao cấp, có khả năng cạnh tranh với hàng loạt công nghệ màn hình khác hiện có. Mặc dù vẫn sử dụng tỷ lệ màn hình 16:9 cũ nhưng hãng sẽ thu hẹp viền benzel (benzen) của máy lại, mở rộng diện tích cho màn hình. Ngoài ra, khác với loạt Galaxy S8, S8 + hay LG G6, Apple sẽ vẫn giữ lại phần viền ở cạnh trên màn hình để tích hợp một số cảm biến quan trọng. Galaxy S8 + dài và rộng hơn so với iPhone 8. Cho tới nay không ít hình ảnh với viền benzel siêu mỏng, được cho là concept của iPhone 8 đã xuất hiện trên thị trường. Thậm chí, iPhone 8 giả, nhái cũng được sản xuất hàng loạt. iPhone 8 sẽ nhỏ hơn nhiều so với iPhone 7 Plus. Dưới đây là một số hình ảnh so sánh giữa concept iPhone 8 chuẩn nhất với các mẫu smartphone cao cấp khác như: iPhone 7, iPhone 7 Plus, Galaxy S8, S8 +, LG G6 và Google Pixel. iPhone 8 và iPhone 7/ iPhone 7 Plus Concept iPhone 8 và iPhone 7, iPhone 7 Plus. Có kích cỡ chiều rộng là 71mm và chiều dài 143,5mm, iPhone 8 sẽ to và cao hơn một chút so với iPhone 7 năm ngoái (chiểu rộng 67,1mm; chiều dài 138,3mm). Tuy nhiên, máy sẽ nhỏ hơn khá nhiều so với iPhone 7 Plus (rộng 77,9 và dài 158,2mm). iPhone 8 và Galaxy S8, S8 + Concept iPhone 8 và Galaxy S8, S8 +. iPhone 8 đều ngắn hơn so với cả Galaxy S8 và S8 + của “đối thủ” Samsung. Tuy nhiên, thiết bị vẫn rộng hơn so với S8 (chiều rộng 68,1mm). Thậm chí, iPhone 8 còn khá khiêm tốn khi đặt cạnh “người khổng lồ” S8 + với chiều cao lên tới 159,5mm và chiều rộng là 73,4mm. iPhone 8 và Google Pixel/ LG G6 Concept iPhone 8 (chính giữa) đọ kích cỡ cùng Google Pixel và LG G6. Nhìn chung, kích cỡ giữa iPhone 8 và Google Pixel là tương đương nhau. Tuy nhiên, kết cấu màn hình của iPhone mới là edge – edge còn Google Pixel và LG G6 vẫn có phần viền ở cạnh trên và dưới màn hình khá lớn. Mặc dù đều lớn hơn cả Google Pixel và iPhone 8 nhưng LG G6 lại có chiều rộng tương đương với sản phẩm của Apple – 71,9mm. Ảnh concept iPhone 8 (chính giữa) và các mẫu smartphone cao cấp. Hiện tại, phiên bản so sánh trên chỉ là mẫu concept iPhone 8, chưa phải phiên bản chính thức từ phía Apple. Do đó, bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Người dùng và giới công nghệ phải đợi tới tháng 9 tới mới có thể biết được thông tin và hình ảnh chính xác của nhà sản xuất.