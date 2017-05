Hai vị HLV The Face Thailand đã bày tỏ tình cảm trân trọng The Face Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam qua những cử chỉ rất đáng mến này.

Trong đêm chung kết The Face Thailand vừa qua, Quán quân The Face Việt Nam - Phí Phương Anh đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Cô cũng đã có cơ hội giao lưu, gặp gỡ và để lại ấn tượng đẹp với các vị HLV The Face Thái cũng như Tân quán quân mùa 3 - Grace.

Mới đây, HLV Marsha đã đăng tấm hình chụp chung với Phí Phương Anh lên hai tài khoản instagram, facebook của mình và chia sẻ: “Với The Face Việt Nam”. Cư dân mạng Việt Nam đã hào hứng chuyền tay nhau tấm hình đầy ý nghĩa này. Không chỉ là một cử chỉ thể hiện lòng hiếu khách và trân trọng mà đây còn là tấm lòng cảm mến chân thành vị HLV Thái dành cho cô gái nhỏ đến từ Việt Nam.

Marsha chia sẻ hình ảnh chụp cùng Quán quân The Face Việt Nam - Phí Phương Anh cả trên instagram…

…lẫn facebook cá nhân

Bên cạnh đó, HLV Marsha cũng chia sẻ một số khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết như khoảnh khắc cô nắm tay quán quân Grace hay hình ảnh hai vị HLV Cris, Marsha cùng ôm lấy học trò của mình… Qua đó, có thể thấy gặp gỡ Phí Phương Anh là một trong những kỉ niệm đẹp mà HLV Marsha muốn lưu giữ trong thời khắc đầy ý nghĩa này.

Ngoài ra, sau buổi phỏng vấn độc quyền với Saostar, thông qua trang fanpage của mình, HLV Lukkade cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận tin có hẳn một fanclub ở Việt Nam theo dõi và yêu mến cô qua chương trình The Face Thailand.

Lúc HLV Lukkade nghe được câu chuyện này thì đã cười vui vẻ như trong hình.

Với sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả , biết đâu sắp tới đây các HLV The Face Thailand sẽ có buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng các fan ở chính Việt Nam. Ngoài ra, các HLV Lukkade, Marsha, Cris cùng Tân quán quân The Face Thailand - Grace cũng có buổi phỏng vấn độc quyền cùng Saostar. Hãy cùng chờ đón những bất ngờ thú vị về The Face Thailand trong thời gian tới nhé.

Thu Phương