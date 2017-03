Hot girl Hà thành cho biết cô thích kiếm tiền nên từ nhỏ đã kinh doanh. Khi học cấp 2, Châu Bùi đã không cần xin tiền cha mẹ nhờ bán dầu dừa.

Châu Bùi nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những bộ hình street style ấn tượng. Hình ảnh cô cùng bạn trai xuất hiện cá tính, phá cách tại Seoul Fashion Week năm 2016 còn được báo chí quốc tế dành nhiều lời khen ngợi. Hiện, tài khoản trên instagram của hot girl Hà thành đã có hơn 800.000 followers.

Năm 2017, cô gái 20 tuổi trở thành tâm điểm của dư luận khi xuất hiện trong dự án phim đình đám Em chưa 18 cửa nhà sản xuất Charlie Nguyễn và tham gia The Face mùa hai. Chỉ sau 2 ngày đăng ký, Châu Bùi đã lọt vào top 3 thí sinh được bình chọn nhiều nhất.

Gương mặt sắc sảo cùng phong cách thời trang hot girl Hà thành được dự đoán là một trong những gương mặt sáng giá của danh hiệu quán quân của The Face 2017. Tuy nhiên, tối 18/3 cô bất ngờ thông báo rút khỏi cuộc chơi.

Chia sẻ với Zing.vn, Châu Bùi cho biết cô rất tiếc nhưng đành phải dừng lại vì bản thân sợ không làm tốt nhiều kế hoạch cùng lúc. Đến chỗ hẹn cùng bạn trai, cô thoải mái chia sẻ về công việc và kế hoạch của bản thân.

Châu Bùi sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo. Ảnh: NVCC.

Con đường nghệ thuật trải hoa hồng

Cô gái 20 tuổi của hiện tại sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng cân đối nên ít ai ngờ cách đây 2 năm, Châu Bùi còn là cô gái "màn hình phẳng" với thân hình cò hương – cao 1,6 m, nặng 39 kg. Nói về sự lột xác này, cô không giấu được niềm tự hào. “Tôi đã tập gym chăm chỉ và kiên trì trong suốt một năm. Những ngày đầu tập cơ thể đau nhức, mệt mỏi vô cùng”, cô kể.

Thành quả sau một năm tập luyện của Châu là tăng 5 kg, riêng vòng ba tăng 9 cm. Châu Bùi thừa nhận những lời khen xinh đẹp từ bạn bè, người thân chính là động lưc để cô không rời bỏ phòng gym.

Châu khẳng định: "Tôi thích làm đẹp, đam mê làm đẹp. Tất nhiên tôi cũng đam mê kiếm tiền để thực hiện ước mơ của mình".

Châu Bùi sinh ra trong gia đình cha mẹ làm công chức nhà nước, hai chị gái làm ngân hàng. Cha mẹ cô cũng định hướng con gái út học Đại học Thương mại để làm ngân hàng, có công việc ổn định. Tuy nhiên, hot girl lại chọn cho mình hướng đi khác hẳn mà theo cô tự nhận là phiêu lưu nhưng thú vị hơn.

Nói về cơ duyên đến với nghệ thuật, Châu Bùi không ngại nhận mình được trải hoa hồng. Dù đến với thời trang hay phim ảnh, cô đều không quá khó khăn.

Châu Bùi kể vai diễn phản diện trong Em chưa 18 là trải nghiệm đáng nhớ của cô. Ban đầu cô đến casting vai chính nhưng khi đạo diễn nhìn gương mặt cô quá sắc sảo, cá tính nên giao vai phản diện. Dù không được đóng vai chính nhưng vượt qua hàng chục bạn trẻ tài năng để có vai diễn đầu tiên, đối với Châu Bùi đó là thành công đáng kể.

Trong phim, Châu đóng cặp với ca sĩ Will. Cả hai phải thực hiện nhiều cảnh hôn say đắm. Đối với Châu, đó không phải cảnh khó khăn mà phân đoạn làm cô khổ nhất chính là cảnh nhào nhộn. Vốn là người tập gym nên cơ thể hơi cứng nên khi thực hiện cảnh nhảy, điều không may xảy ra là cô bị bật móng chân.

Châu Bùi dự tính mở thương hiệu thời trang riêng. Ảnh: NVCC.

Châu Bùi nói về những khó khăn khi quay phim với vẻ thản nhiên: “Càng vất vả, tôi càng nhận ra mình đam mê thế nào. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nó”.

Tham gia nghệ thuật đồng nghĩa với việc bị ảnh hưởng đến việc học. Tuy vậy, Châu Bùi không tiếc nuối. Cô thú nhận đã bảo lưu việc học tại đại học Thương mại một năm. Cô tự hứa với cha mẹ nếu công việc không tốt sẽ quay lại học hành.

Biết kiếm tiền từ năm học cấp 2

Người ta vốn định kiến những cô gái xinh đẹp, thời trang thường có đại gia chống lưng. Châu Bùi khẳng địnhnhững gì mình có được đều bắt đầu từ sự cố gắng. Bạn trai, gia đình và bạn bè đều nhìn thấy nỗ lực nên cô không ngại vướng tin đồn.

Cô kể mình bắt đầu tự lập, không xin tiền cha mẹ từ năm học cấp 2. Khi ấy, với tài làm dầu dừa và khéo tiếp thị, Châu Bùi đã có thu nhập 5 triệu đồng mỗi tháng.

Tốt nghiệp cấp 3, cô lại mở lớp ôn thi đại học với lý do đơn giản là: “Học lực của tôi tiến bộ vượt bậc nhờ 3 thầy dạy Toán, Lý, Hóa. Thầy không chỉ dạy giỏi mà còn truyền được cảm hứng cho học sinh. Nhiều bạn lại hỏi tôi bí quyết học tốt. Vì vậy tôi mở trung tâm, mời 3 thầy về dạy”.

Châu Bùi gây bất ngờ khi rút khỏi The Face 2017. Ảnh: NVCC.

Lớp học thu hút đông đảo các bạn học sinh nhờ đó thu nhập mỗi tháng của Châu Bùi lên tới 30-40 triệu đồng. Vì vậy không chỉ tự lập, cô kể còn tự mua được bất cứ món đồ nào mình yêu thích.

Năm 2015, sau khi hẹn hò Cao Minh Thắng, Châu Bùi bước sang lĩnh vực kinh doanh thời trang. Công việc yêu thích và đem lại thu nhập cao cho cô. Vì vậy, Châu giao lại trung tâm luyện thi cho thầy và tập trung làm thời trang.

Đam mê thời trang nhưng Châu Bùi khẳng định không phải là tín đồ của hàng hiệu. Châu khẳng định những món đồ mình mặc giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Cô và bạn trai còn thường đến nơi bán đồ sida để tìm những món đồ độc, lạ.

“Tôi chỉ đầu tư cho giày và túi xách. Còn quần áo mà chọn đồ trăm triệu thì không chịu nổi đâu. Món đồ cao nhất tôi từng mua là túi xách Chanel hơn 100 triệu đồng”, cô bật mí.

Đam mê kiếm tiền và thu nhập cao nhưng Châu Bùi cho biết chưa có ý định mua nhà riêng hay xe hơi. Dự định của cô là thành lập một thương hiệu thời trang của riêng mình.

“Ở nhà với cha mẹ, đi đâu có bạn trai chở nên tôi chưa cần mua nhà và xe. Mục tiêu của tôi là tiết kiệm tiền nhằm xây dựng nhà máy, lập nhãn hiệu thời trang" - cô cười nói.

Bích Hằng