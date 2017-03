Thư trực tiếp lấy ma túy từ nhiều đầu mối sau đó phân phối bán lẻ một cách tinh vi. "Bà trùm 9X" này còn sẵn sàng tổ chức sử dụng ma túy, thác loạn tại nhà khi khách có nhu cầu.

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP HCM, cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh triệt phá đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Thị Anh Thư (23 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Tiến Thịnh (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Hoàng Cường (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu, thu giữ 1,8kg ma túy đá và hơn 300 viên thuốc lắc.

Các đối tượng liên quan trong đường dây này cũng bị bắt giữ, gồm: Dương Ngọc Sĩ Đăng (34 tuổi, ngụ quận 8), Bùi Thị Ngọc Giang (27 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Đình Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Liêu Quốc Thái An (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Võ Thị Thúy An (23 tuổi, quê Kiên Giang) và 1 đối tượng khác.

Buôn bán tinh vi

Theo hồ sơ, Thư đóng vai trò rất quan trọng trong đường dây buôn bán, phân phối, tàng trữ ma túy "khủng" này. Thậm chí "bà trùm 9X" xinh đẹp này kiêm luôn những buổi tổ chức sử dụng ma túy, thác loạn cho các con nghiện.

Thư đóng vai trò quan trọng trong đường dây buộn bán, tàng trữ và thác loạn ma túy.

Qua thời gian dài điều tra, công an phát hiện Thư nhập hàng từ Cường và 1 số đối tượng khác rồi phân phối lại cho các con nghiện tại TP HCM. Rất cẩn trọng, Thư chỉ bán ma túy cho mối quen hoặc được bạn bè thân như Hoàng Duy, Thái An, Thúy An... giới thiệu. Ngoài ra, khách mua ma túy thường phải gọi điện cho Thư trước, sau đó đến tận nhà Thư trên đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) giao dịch. Để tránh bị phát hiện,"bà trùm" này cho gắn camera khắp ngôi nhà để theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài "sào huyệt". Quan sát qua camera, nếu khách là người lạ sẽ khó vào được bên trong. Còn nếu người mua là mối quen, có nhu cầu vui thì Thư sẵn sàng tổ chức cùng chơi ma túy. Những cuộc vui thường kéo dài hàng giờ với ma túy, nhạc mạnh và những trò thác loạn. Hầu hết các cuộc trao đổi mua bán như vậy thường diễn ra vào ban đêm.

Rạng sáng 22-3, các trinh sát bắt quả tang Nguyễn Đình Hoàng Duy mang theo 1 túi nylon đựng tinh thể không màu đi ra từ nhà Thư. Duy khai gói nylon đó là ma túy đá, vừa mua từ nhà Thư với giá 500.000 đồng. Ập vào kiểm tra nhà Thư, lực lượng chức năng phát hiện "bà trùm" này và Liêu Quốc Thái An có biểu hiện đang phê ma túy. Khám xét phòng ngủ của "bà trùm", lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi nylon chứa ma túy khác. Thư khai mua ma túy để bán lại kiếm lời được khoảng 1 tháng nay. Trước đó, Thư mua ma túy của "Tuấn Trắng" (không rõ lai lịch), sau đó đối tượng này bị bắt. Thư chuyển qua mua ma túy từ Nguyễn Hoàng Cường.

Mạng lưới ma túy "khủng"

Tiếp tục điều tra, các trinh sát chốt chặn trên nhiều tuyến đường xung quanh nhà ở của Cường để đón lõng. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, công an bắt quả tang Cường mang theo hơn 0,5kg ma túy đá đến trước cổng nhà Thư.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện Cường có đàn em giúp việc tên Thuận (em ruột Cường). Người này được Cường thuê nhà cho ở, làm nhiệm vụ cất giấu nguồn hàng, giao hàng cho khách. Khám xét nhà Cường thuê ở huyện Bình Chánh, công an bắt giữ Thuận, thu giữ được khoảng 200g ma túy đá và 300 viên thuốc lắc.

Một số tang vật của vụ án.

Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định Cường mua ma túy từ Nguyễn Tiến Thịnh. Ngay lập tức, tổ trinh sát nhanh chóng trắng đêm tổ chức chốt chặn, đón lõng Thịnh. Sau 1 đêm chờ đợi, khoảng 16 giờ ngày 23-3, các trinh sát bắt giữ Thịnh tại 1 con hẻm nhỏ ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tại cơ quan chức năng, Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lực lượng chức năng khẩn cấp tiến hành khám xét chỗ ở của Thịnh. Lúc này, hai đối tượng Dương Ngọc Sỹ Đăng và Bùi Thị Ngọc Giang (vợ Thịnh) mang theo 1kg ma túy đá vừa chạy xe máy ra khỏi cửa, định bỏ trốn thì bị các trinh sát phục kích, bắt giữ.

Thịnh và Cường được coi là 1 trong những đầu mối ma túy "khủng" tại TPHCM, đều có tiền án. Đặc biệt, để đánh lạc hướng sự theo dõi của công an, các đối tượng này thường thuê taxi, Grab, Uber để di chuyển, giao dịch.

