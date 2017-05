Chiều 4/5, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo công khai vụ nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn (38 tuổi, ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) đã dùng dao rọc giấy tự sát trong trại tạm giam Công an Vĩnh Long.

Tại buổi họp báo , Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết vào ngày 30/4, quần chúng nhân dân phát hiện trên các cột điện ở thị xã Bình Minh và huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều cờ 3 sọc (loại cờ của chế độ cũ). Ngay lập tức Công an địa phương phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thanh Đức

Vào tối 2/5, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Tấn để điều tra hành vi phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, khám xét nơi ở của Tấn đã phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan. Ngay sau đó, Công an đưa Tấn về tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Đến sáng 3/5, các cán bộ điều tra đến làm việc trong phòng hỏi cung có trang bị camera theo dõi. Đến khoảng 10 giờ 55 phút, nghi phạm Tấn xin cán bộ điều tra thuốc hút và 1 chai nước uống. Khi điều tra viên vừa ra ngoài thì nghi phạm Tấn nhanh chân chạy đến cặp của cán bộ điều tra lục soát lấy ra 1 con dao rọc giấy rồi cắt liên tiếp vào cổ để tự sát. Chỉ trong khoảng 3 phút, khi điều tra viên trở lại, nghi phạm Tấn đã bị ngất do choáng mất máu và tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc làm rõ. Theo Đại tá Phạm Văn Ngân, để minh bạch, phía Công an đã mời gia đình đến xem lại camera an ninh và chứng kiến toàn bộ quá trình khám nghiệm tử thi. Phía gia đình cũng đã hiểu rõ về cái chết của nghi phạm Tấn là do tự sát, chứ không có tác động gì khác. Công an cũng đã phối hợp đưa thi thể Tấn về nhà lo hậu sự.

Lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi có thông tin, nhiều trang mạng đã đưa tin không chính xác. Cơ quan cũng đã xác minh có một số trạng mạng ở nước ngoài điện thoại về phỏng vấn gia đình nghi phạm Tấn. Hiện nhiều trang mạng đã đưa những tình tiết không đúng sự thật nhằm mục đích kích động.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Nam