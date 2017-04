Sử dụng chassis của Honda City/Jazz/Fit, Honda HR-V 2017 sẽ là một trong những mẫu crossover nhỏ nhất trên thị trường tham gia vào phân khúc hạng B.

Từng được giới thiệu tới khách hàng tại thị trường Mỹ, mới đây hãng xe Nhật Bản tiếp tục cho ra mắt mẫu crossover cỡ nhỏ Honda HR-V 2017 tại các quốc gia Đông Nam Á thông qua Triển lãm ôtô quốc tế Bangkok 2017 đang diễn ra tại Thái Lan.

Tại Thái Lan, HR-V gây ấn tượng mạnh ở thiết kế ngoại thất nổi bật trong tông màu đen tuyền ấn tượng và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, đặc biệt là người tiêu dùng tại dải đất hình chữ S đang đặt ra câu hỏi khi nào mẫu xe này sẽ cập bến?

Về ngoài thất, HR-V phiên bản mới sở hữu kích thước nhỏ gọn và tinh tế. Đầu xe với lưới tản nhiệt hình thang bao trọn các thanh ngang, logo thương hiệu Honda nằm ở vị trí trung tâm nối cùng cụm đèn pha bởi thanh ngang mạ cờ-rôm, đèn sương mù dạng tròn nằm trong hai hốc gió.

Ở phía sau, phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED khá giống với kiểu thiết kế trên chiếc Innova 2016 của Toyota, cản sau mở rộng với ống xả dạng đơn được làm bằng kim loại sáng không gỉ. Nắp ca-pô sau được hãng thiết kế thêm một ăng-ten dạng vây cá mập mang tính khí động học.

Cụm đèn hậu dạng đèn LED bắt mắt, tích hợp đèn xi-nhan khá lớn.

Mặc dù là một mẫu xe hạng B cỡ nhỏ, khoang hành lý của HR-V khá rộng rãi có thể chứa được nhiều đồ, đặc biệt là khi hạ hàng ghế thứ 2 xuống.

Nội thất trên xe thiết kế khá đơn giản nhưng đầy đủ những trang bị cần thiết của một chiếc xế hộp. Vô-lăng dạng 3 chấu thể thao tích hợp một số phím chức năng, điều hòa hai vùng độc lập,...

... màn hình giải trí dạng LCD cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối cần thiết Bluetooth với audio stream, cổng USB. Ngoài ra radio vệ tinh và hệ thống định vị là những tính năng tùy chọn.

Cụm đồng hồ dạng anolog và điện tử hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật như tốc độ, vòng tua máy, đèn báo xi-nhan, xăng,...

Dàn âm thanh giải trí bố trí ngay ở cửa lên xuống của xe.

Honda HR-V được trang bị khối động cơ xăng i-VTEC, 4 xi-lanh, dung tích 1.8 lít, công suất cực đại 139 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm, đi kèm là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.