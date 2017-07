Mẫu xe hatchback hạng B cỡ nhỏ của Honda có ngoại hình được cải tiến, nhiều tính năng công nghệ mới được bổ sung, dành cho thị trường Mỹ.

Vừa qua, Honda Mỹ chính thức bán ra thị trường mẫu xe Honda Fit 2018 với giá khởi điểm từ 16.190 USD (368 triệu đồng). Xe có tất cả 10 phiên bản cấu hình, trải dài từ LX (cơ bản nhất) cho đến EX và EX-L (cao cấp nhất). Đợt nâng cấp lần này còn có thêm cấu hình Sport nằm ở tầm giữa trong danh mục sản phẩm.

Honda Fit 2018 thực chất chính là phiên bản hatchback 5 cửa của mẫu sedan 4 cửa Honda City vốn quen thuộc với người Việt. Xe hiện cũng đang bán ở các quốc gia Đông Nam Á dưới tên gọi Honda Jazz. Về bản chất, nền tảng khung gầm của City, Jazz và Fit giống nhau. Fit 2018 tại thị trường Mỹ chỉ được điều chỉnh lại ngoại hình và option cho phù hợp với khách hàng nơi đây.

Kiểu dáng Honda Fit 2018 trở nên mới mẻ và khỏe khoắn hơn nhờ thiết kế lưới tản nhiệt được cập nhật theo ngôn ngữ chung của tập đoàn, các cụm đèn chiếu sáng cải tiến, cản trước/sau được tinh chỉnh lại. Honda Mỹ cung cấp thêm 2 màu sơn ngoại thất mới là vàng Helios Yellow Pearl và cam Orange Fury.

Bản cấu hình thể thao Sport được thiết kế chủ yếu dành cho các khách hàng trẻ tuổi, có riêng bộ bodykit hầm hố, ống xả màu cam, bộ mâm đen bóng kích thước 16 inch và logo “Sport” xuất hiện ở phía sau xe.

Nội thất bên trong của Honda Fit 2018 không thay đổi so với phiên bản trước. Động cơ cũng giữ nguyên: máy xăng 4 xy lanh 1.5L DOHC i-VTEC phun nhiên liệu trực tiếp, tích hợp van biến thiên VTC, công suất 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Khách hàng có thể chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc bỏ thêm chút tiền để có hộp số vô cấp CVT.

Tính năng an toàn cho Fit 2018 rất được chăm chút khi được bổ sung bộ cảm biến Honda Sensing, trang bị tiêu chuẩn ở cấu hình từ EX trở lên, nhưng là tùy chọn trên LX và Sport. Gói an toàn này bao gồm các tính năng đáng giá như hỗ trợ cân bằng động, kiểm soát lực kéo, túi khí bên với cảm ứng chống lật, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo khởi hành, ga tự động...

Tại Mỹ, Honda Fit 2018 có giá dao động từ 16.190-17.990 USD (368-409 triệu đồng) cho cấu hình LX, 17.500-19.300 USD (398-439 triệu đồng) cho cấu hình Sport và 18.160-21.520 USD (413-489 triệu đồng) cho cấu hình EX/EX-L cao cấp nhất. Xe cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris, Mazda2, Ford Fiesta, Kia Rio...