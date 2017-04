Honda Civic 2017 là chiếc xe không có đối thủ tương đương hiện nay ở Việt Nam, xét về mức giá, trang bị và tính năng lái.

Phân khúc sedan hạng C với mức giá tầm trung ở Việt Nam hiện diện quá nhiều đối thủ. Toyota Altis vẫn ở top đầu nhưng không còn là cái tên hấp dẫn nhất. Mazda 3 bán chạy nhất nhờ chiến lược hạ giá khủng khiếp của Trường Hải. Ford Focus hay nhưng không phải lựa chọn đối với phần đông “ăn chắc mặc bền”. Hyundai Elantra đang nổi lên giành bớt thị phần mà Kia K3 từng lấy được.

Giờ có thêm Civic 2017, nhưng dường như mẫu xe này không còn muốn “chung mâm” với những cái tên nêu trên nữa. Lý do: Đây là thế hệ thứ 10, với những thay đổi hầu như không còn mấy liên quan tới đời trước. Chưa bao giờ bạn nghe đến động cơ turbo cho xe Honda đúng không? Civic chính là xe Honda đầu tiên sau 3-4 thập kỷ lắp động cơ tăng áp.

Thêm nữa, cơ sở gầm bệ (platform) của Civic mới sẽ được dùng cho cả CR-V và… Accord thế hệ tiếp theo. Thành bại chưa nói, nhưng chắc chắn là đã tự đặt cho mình một tiêu chuẩn khác.

Để liệt kê những cái hay của Civic 2017 có thể mất cả ngày. Với giá xe tới 950 triệu, chúng ta có một thiết kế hiện đại và có thể là chiếc sedan đẹp nhất ra mắt gần đây (cái này còn tùy thẩm mỹ cá nhân), khởi động nút bấm, ghế lái chỉnh điện, cửa tự khóa khi chìa ở cách 2m, phanh tay điện tử (vốn chỉ có trên một số xe hạng C thương hiệu Đức), chế độ giữ phanh tạm thời (brake hold). Trang bị an toàn thì bao gồm: kiểm soát đánh lái chủ động (AHA) giúp điều chỉnh lực phanh trên từng bánh xe, ổn định điện tử (VSA), khởi hành ngang dốc (HAS), camera 3 góc quay và 6 túi khí.

Tuy nhiên, bài viết này chỉ xin nói kỹ về cảm nhận đối với chiếc xe sau những trải nghiệm ban đầu.

Ấn tượng đầu tiên khi ngồi vào ghế lái là… quá thấp. Đây là nhà sản xuất cố ý chuẩn bị cho người lái về sự khác biệt của Civic ngay từ khi còn chưa nổ máy (vị trí lái Civic 2017 thấp hơn ghế lái đời trước 25mm). Cần số được sắp đặt kỹ lưỡng, đúng tầm tay người lái. Nếu thiết kế bề ngoài gây ấn tượng về một chiếc xe thể thao, trẻ trung thì nội thất lại cho cảm giác gần gũi, dễ chịu. Chất liệu da và nhựa đều loại tốt, bảng điều khiển trung tâm liền lạc từ màn hình xuống các nút điều khiển (không chia đôi như trước), bệ trung tâm rộng rãi, thêm cửa sổ trời. So với các đối thủ, Civic là một chiếc xe tập trung cho người lái (driver-oriented) nhiều hơn cả.

Không chỉ vị trí lái, khoảng sáng gầm xe cũng được hạ thấp và trục cơ sở thì được kéo dài ra 30mm. Nhờ vậy platform này có thể dễ dàng ứng dụng cho Accord thế hệ sau, và cũng khiến Civic mới rộng rãi hơn trước đáng kể, đặc biệt là ở hàng ghế trước. Hàng ghế sau bị giảm đôi chút không gian phía trên do thiết kế mui xe đổ dốc về sau.

Theo Honda, kết cấu gầm bệ của Civic 2017 là thiết kế tinh vi nhất trong suốt lịch sử của mẫu xe này. Hệ thống treo độc lập hoàn toàn bao gồm thiết kế liên kết đa điểm hoàn toàn mới cho phần sau, được gắn vững chắc vào trục sau mang lại độ ổn định cao cho xe. Hệ thống giảm xóc ống thủy lực cho cả phần trước và sau, thường được dùng cho xe kích thước lớn hơn hoặc đắt tiền hơn, cũng được sử dụng lần đầu tiên trên Civic, giúp giảm đáng kể độ rung lắc từ mặt đường mà không ảnh hưởng tới cảm giác lái thể thao. Cả trước và sau xe đều được trang bị thanh cân bằng, nhờ vậy mà khi chạy tốc độ cao và chuyển làn sẽ cảm thấy thân xe vững vàng hơn nhiều.

Đáng chú ý nhất đương nhiên là việc xe được trang bị động cơ turbo. Lục lại Wikipedia, phải tới tận thập kỷ 1980 mới tìm thấy một động cơ tăng áp của xe Honda. Với kinh nghiệm ít ỏi ấy vẫn phải thấy Honda đã làm rất tốt với động cơ tăng áp đầu tiên sau nhiều thập kỷ này (trước khi các dòng động cơ khác được ra lò).

Chạy thử sẽ biết vì sao. Động cơ cho cảm giác nước đầu rất tốt. Không mong những cú đề-pa dính lưng với hộp số CTV nhưng một khi đã ổn định tốc độ, động cơ phản ứng nhịp nhàng hầu như không có độ trễ với từng cú nhấn ga. Ở tốc độ 60-80km/h có thể cảm thấy còn dư lực chưa dùng hết. Ưu điểm nữa là hầu như không nghe được tiếng động cơ. Không chỉ máy chạy cực êm, mà cách âm của thân xe rất tốt cũng hạn chế được phần lớn tiếng ù của gió. Trừ âm thanh lốp xe mài xuống mặt đường là nghe rõ mà thôi.

Theo Honda, động cơ VTEC turbo 1.5L này tăng tốc nhanh và mạnh mẽ tương đương động cơ 2.4L thường, mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu như động cơ 1.5L thường. Với công suất 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 220Nm tại 1.700-5.500 vòng/phút, động cơ này cho phép chiếc xe với trọng lượng không tải 1.331kg tăng tốc 0-100km/h sau 8,3 giây và có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,8 lít/100km (thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor, phê duyệt bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam). Xe sử dụng hộp số CVT giả lập 7 cấp kèm lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Sự kết hợp giữa động cơ turbo và hộp số CTV cho kết quả thế nào? Một số ý kiến cho rằng, kết quả rất tệ, vì nó là phép cộng của 2 độ trễ: turbo và CTV. Số khác cho rằng, ở cấp độ tiên tiến như hiện nay, CVT chính là giải pháp tốt nhất bù đắp cho độ trễ của động cơ turbo. Cả 2 ý kiến trên đều đúng. Xét trong từng trường hợp vận hành.

Một chiếc xe như Civic có tới 3 chế độ lái: Econ, D và S. Khi ở chế độ Econ, tiết kiệm nhiên liệu, bạn phải học cách lái theo xe. Nghĩa là nắn nót, chậm rãi sao cho chiếc xe từ tốn sang số, thong thả tăng tốc để cảm nhận chiếc xe đang chạy một cách đúng đắn, chạy một cách tiết kiệm nhiên liệu nhất. Xe có độ trễ nhận thấy khá rõ, nhất là khi mới xuất phát.

Ở chế độ D, chiếc xe linh hoạt, thông minh hơn nhiều. Với tôi, đây là chế độ phù hợp nhất, đặc biệt khi đi trong đô thị, thường xuyên sa vào các tình huống “thập diện mai phục” mà đôi khi chỉ có vài tích tắc để thoát ra trước khi các xe phía sau bắt đầu thúc còi. Nhanh, mạnh, đáp ứng tức thời, sự kết hợp giữa CVT và động cơ turbo trên Civic mang lại hiệu quả cao nhất. Cảm giác mượt mà đáng ngạc nhiên khi cầm lái khó có thể tìm thấy ở các xe khác.

Trên cao tốc, chuyển chế độ S, tua máy lập tức vọt từ hơn 1.500 lên tới 2.500 vòng/phút. Động cơ gầm gừ và lập tức đẩy chiếc xe vọt lên trước ở khoảng tốc độ 80km/h. Xe chạy đầm và chắc chắn. Dần Nhưng một khi đã chạy đều tốc độ trên dưới 90km/h, sự khác biệt giữa S và D khi tăng tốc không còn quá rõ rệt. Mẹo nhỏ lúc này là về số bằng lẫy trên vô-lăng và nhồi ga để đạt tới vòng tua mong muốn trước khi chuyển số bằng tay.

Chế độ S và đi số tay cũng rất hữu dụng khi đổ đèo hay khi cần giảm quãng đường phanh trong tình huống khẩn cấp. Không thể đòi hỏi gì hơn với một động cơ tăng áp được ra đời không vì mục đích tối ưu sức mạnh mà chủ yếu nhằm giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu, kéo theo đó là giảm lượng khí thải.

Nói tóm lại, Civic 2017 là một trong số ít xe mang lại cảm hứng cho người lái. Đây chính là mẫu xe mang phân khúc hạng C tới gần nhất với 2 chữ thể thao thường được in mà ít khi được kiểm chứng trong các catalogue quảng cáo ôtô.