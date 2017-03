Trong lúc giải quyết vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Nội, một công an bị xe của đối tượng ép gãy xương trong khi một đồng chí khác bị chém trúng vai.

Liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng trong quán ốc khiến nhiều chiến sĩ công an bị thương từng gây xôn xao dư luận, mới đây TAND thành phố Hà Nội đã đưa Nguyễn Anh Tú (31 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng) ra xét xử tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, đêm 9/7/2011, Tú cùng các bạn trong đó có Vũ Long Thành (41 tuổi) mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại quán ốc nên dẫn tới ẩu đả. Nhận được tin báo, một công an khu vực có tên Trần Anh Tuấn đến giải quyết sự việc thì bị Thành xông vào tấn công.

Chân dung kẻ côn đồ chém công an sau vụ hỗn chiến kinh hoàng tại quán ốc. Ảnh Công Lý

Sau đó, nhóm của Tú lại hò nhau tụ tập thêm nhiều người tìm đối thủ tại quán ốc để trả đũa. Khi nhóm này lái xe đến phố Hồng Mai, cùng lúc các chiến sĩ Cảnh sát hình sự quận Hai Bà Trưng cũng có mặt để xử lý vụ việc.

Lúc này, anh Đặng Việt Quảng – cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng đứng ra đầu xe rút thẻ công an giới thiệu bản thân là cảnh sát hình sự, đồng thời yêu cầu các đối tượng xuống xe kiểm tra. Không những không hợp tác, Tú còn tăng ga, ép cảnh sát hình sự đến gãy xương đùi.

Thấy anh Quảng bị đâm, anh Vũ Thái Sơn - Công an quận Hai Bà Trưng lập tức tiến đến yêu cầu đối tượng dừng xe thì bị Phạm Anh Tú (25 tuổi) chặn lại. Sau đó, Tú cầm dao chém một nhát vào vai phải anh Sơn, một đối tượng khác cầm kiếm chém tiếp vào thắt lưng nạn nhân rồi bỏ chạy.

Sau khi gây án, kẻ côn đồ chém công an đã bỏ trốn. Trong lúc bị truy nã, Tú tiếp tục phạm tội mới nên bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt khi đang tàng trữ súng quân dụng kèm theo đạn. Các cán bộ công an bị thương được xác định tổn hại sức khỏe từ 10 đến hơn 30%.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa vừa qua, Nguyễn Anh Tú vẫn một mực kêu oan và xin HĐXX xem xét lại vụ án. Tại tòa, sau khi căn cứ vào toàn bộ lời khai của bị cáo, HĐXX nhận thấy có thêm nhiều tình tiết mới cần phải làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đáng chú ý, trước đó vào năm 2012, TAND Hà Nội đã xử phạt Vũ Long Thành 36 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ; Phạm Anh Tú 27 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Tri Thu (t/h)

Theo Đời sống Plus