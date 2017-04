Khoảng 1 giờ sáng, nghe tiếng la hét và kêu cứu, nhiều người dân ra xem thì thấy hỗn chiến ở quán karaoke. Một cô gái và một thanh niên bị thương nặng trong vụ đâm chém.

Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết vụ chém nhau gây thương tích tại quán karaoke S. ở khu vực phường 4, TP Tân An giữa 2 nhóm thanh niên đã làm 2 người bị thương nặng.

Quán karaoke, nơi 2 nhóm thanh niên đâm chém nhau vì mâu thuẫn

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân xung quanh nghe nhiều tiếng kêu cứu, la hét từ trong quán karaoke S. Khi cửa mở, một số người nhìn thấy rất nhiều thanh niên cầm hung khí truy đuổi nhau nên nhiều người tắt đèn, đóng cửa lại do sợ hậu quả.

Trong lúc hỗn chiến, Bùi Minh Phú (SN 1995, ngụ ấp 4, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) bị nhóm thanh niên TP Tân An đâm nhiều nhát; Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 1997, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) bị đâm trúng vai và bụng.

Sau khi phát hiện có người bị thương nặng, hai bên đã chở người đi Bệnh viện Long An cấp cứu. Do vết thương nguy hiểm, 2 nạn nhân đều được chuyển lên bệnh viện TP HCM điều trị.

Theo thông tin ban đầu, nhóm thanh niên của huyện Thạnh Hóa mâu thuẫn với nhóm TP Tân An khi vào quán karaoke.

Tin-ảnh: H.Minh